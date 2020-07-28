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Линии электропередач (ЛЭП)

Таджикистан прекратит подачу электроэнергии в Узбекистан и Афганистан

© Sputnik / Илья Питалев
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200728/14646049/Tadzhikistan-prekratit-podachu-elektroenergii-v-Uzbekistan-i-Afganistan.html

Таджикская сторона была вынуждена сделать это раньше срока, установленного международными договорами.

ТАШКЕНТ, 28 июл — Sputnik. Таджикистан в экстренном порядке прекращает подачу электроэнергии в Узбекистан и Афганистан.

Линии электропередач, архивное фото
© Sputnik / Сергей Мальгавко
В Узбекистане снизят тариф на электроэнергию в ночное время

Об этом говорится в сообщении правительства республики.

Отмечается, что данные меры были приняты в связи с уменьшением объемов воды в Нурекском водохранилище.

В частности, из-за крайне малого количества осадков в зоне формирования русла рек Вахш и Пяндж (около 50% от объема прошлых лет) уровень воды в водохранилище опустился на 17 метров по сравнению с 2019 годом.

"Если такая ситуация продолжится, то запасы воды в водохранилище уменьшатся, в зимний период возникнут серьезные проблемы по обеспечению электроэнергией населения и отраслей национальной экономики. <...> В связи с этим, правительство Таджикистана обращается к населению страны и просит правильно воспринять ограничение, вводимое Компанией "Барки точик" с единственной целью – резервирования воды в Нурекском водохранилище", — следует из официального заявления. 

Ранее сообщалось о том, что Узбекистан с сегодняшнего дня, 28 июля, будет компенсировать падение импорта электроэнергии из Таджикистана поставками из Туркменистана. Также в республике будет введен режим ограничения внутреннего потребления.

Теги:
Афганистан, электроэнергия, Таджикистан, Узбекистан



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