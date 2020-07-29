Узбекистан и Турция намерены довести товарооборот до $5 млрд

Данного показателя стороны планируют достичь вопреки пандемии. К слову, в прошлом году товарооборот между странами составил 2,5 миллиарда долларов.

ТАШКЕНТ, 29 июл — Sputnik. В Анкаре прошла встреча зампремьера, министра инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардора Умурзакова с министром торговли Турции Рухсарой Пекджан.

В ходе конференции стороны отметили уверенный рост масштабов торгово-экономического партнерства двух стран. Например, в 2019 году объем товарооборота составил 2,5 млрд долларов — это на 22,7% выше по сравнению с 2018-м.

В связи с этим узбекская и турецкая стороны поставили новую цель — повысить в краткосрочной перспективе объемов взаимной торговли до 5 миллиардов долларов, несмотря пандемию и ее негативные последствия.

"В данном контексте была отмечена приоритетность ускорения процесса согласования проекта Соглашения о преференциальной торговле, над которым в настоящее время работают эксперты и специалисты профильных ведомств двух стран", — говорится в сообщении Министерства инвестиций и внешней торговли.

Умурзаков и его коллега также отметили необходимость усиления сотрудничества между карантинными службами двух стран в рамках совместной проработки Соглашения о сотрудничестве в сфере карантина растений.

Как ожидается, данный документ позволит снизить затраты узбекских и турецких предпринимателей при экспорте продукции на рынки обеих стран.

Отдельно стороны остановились на вопросе укрепления взаимодействия в сфере транспорта и логистики. Напомним: в январе этого года Узбекистан, Кыргызстан, Туркменистан, Азербайджан и Грузия подписали протокол о введении тарифных скидок в размере от 50% до 70% на грузоперевозки.

Теперь же узбекская сторона предложила присоединиться к соглашению и Турцию.

Кроме того, Умурзаков выразил признательность за поддержку Анкары в вопросе вступления Узбекистана во Всемирную торговую организацию.

Представители обеих стран также проанализировали ход исполнения "Плана действий по экономическому сотрудничеству между Узбекистаном и Турцией" и договорились координировать усилия для его максимальной реализации.