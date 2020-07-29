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С апреля по июнь 2020 года заключены экспортные контракты на сумму $513 млн

© Sputnik / Виталий Тимкив
Экономика
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https://uz.sputniknews.ru/economy/20200729/14653448/S-aprelya-po-iyun-2020-goda-zaklyucheny-eksportnye-kontrakty-na-summu-513-mln.html

Участников встречи проинформировали о работе МИД, направленной на смягчение последствий COVID-19 в Узбекистане. В частности, привлечены гуманитарные грузы и финансово-техническое содействие на общую сумму в 11,6 млн долларов.

ТАШКЕНТ, 29 июл - Sputnik. Члены Сената и депутаты областных Кенгашей ознакомились с итогами деятельности МИД в сфере экономической дипломатии в I полугодии 2020-го, сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

Изучили текущее состояние и озвучили новые практические предложения, направленные на повышение эффективности взаимодействия МИД с местными органами власти по вопросам внешнеэкономического сотрудничества.

На совещании выступил заместитель министра иностранных дел Илхом Неъматов, который проинформировал присутствующих о работе внешнеполитического ведомства в сфере привлечения иностранных инвестиций и продвижения экспорта.

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Замглавы МИД рассказал о внедрении механизма "Координационного пула", который предполагает прямой и быстрый обмен информацией по линии "дипмиссия-министерства-хокимияты". Это сделано для того, чтобы повысить межведомственное взаимодействие.

Подчеркнуто, что в начале года за каждой областью дополнительно закреплены по 10 дипломатических миссий. Кроме того, за каждым районом и городом республики закреплены сотрудники центрального аппарата МИД, которые совместно с МИВТ содействуют местным органам власти в продвижении вопросов внешнеэкономического сотрудничества.

Так, с апреля по июнь 2020 года при непосредственном содействии посольств было заключено 492 новых экспортных контракта на общую сумму 513 млн долларов.

В сфере привлечения иностранных инвестиций диппредставительствами совместно с хокимиятами Ферганской, Наманганской, Бухарской, Джизакской, Самаркандской, Сурхандарьинской и Навоийской областей проработаны 106 проектов на общую сумму 814 млн долларов, которые планируется реализовать с участием соотечественников, проживающих за рубежом.

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Неъматов проинформировал о работе МИД, направленной на смягчение последствий COVID-19 в Узбекистане. В частности, привлечены гуманитарные грузы и финансово-техническое содействие на общую сумму в 11,6 млн долларов.

Кроме того, для содействия пострадавшим районам Бухарской и Сырдарьинской областей посольствами Узбекистана за рубежом привлечена безвозмездная помощь в размере 700 тысяч долларов.

Теги:
Илхом Неъматов, Министерство инвестиций и внешней торговли Узбекистана, Инвестиции, МИД Узбекистана, Экспорт



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