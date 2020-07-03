Президент поручил нарастить экспорт несмотря на кризис

К концу года объем инвестиций, привлеченных в экономику страны, составит 9,9 миллиарда долларов, в том числе 6,8 миллиарда составят прямые иностранные инвестиции, и 3,1 миллиарда – средства международных финансовых институтов.

ТАШКЕНТ, 3 июл - Sputnik. Накануне вечером Шавкат Мирзиёев провел совещание, в рамках которого обсудил с ответственными лицами выполнение прогнозных показателей инвестиционной и внешнеторговой деятельности страны по итогам I полугодия текущего года, сообщили в пресс-службе президента. В ходе дискуссии были озвучены также перспективы расширения торгово-экономического, инвестиционного и финансово-технического сотрудничества с Японией, Республикой Корея и Объединенными Арабскими Эмиратами.

Отмечено, что в настоящий момент в ряде отраслей наблюдается отставание от прогнозных показателей освоения инвестиций в связи с рисками, связанными с пандемией коронавируса. В связи с этим глава государства поручил пересмотреть показатели и перечни запланированных к реализации инвестиционных проектов с целью безусловного выхода на намеченные результаты по итогам 2020 года.

Ожидается, что к концу года объем инвестиций, привлеченных в экономику страны, составит 9,9 миллиарда долларов, в том числе 6,8 миллиарда составят прямые иностранные инвестиции, и 3,1 миллиарда – средства международных финансовых институтов.

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Отдельное внимание было уделено мерам по поддержке экспортной деятельности.

По итогам 6 месяцев текущего года отечественными предприятиями было экспортировано продукции на сумму 6,1 миллиарда долларов. При этом к экспортной деятельности были привлечены 950 новых предприятий, освоены поставки за рубеж 85 новых наименований продукции, а также осуществлен выход на рынки 4 новых государств.

Принимая во внимание нестабильную экономическую ситуацию в мире, а также снижение спроса и предложения на глобальном рынке, Республиканской комиссии поручено разработать и реализовать комплекс мер по минимизации возможного негативного влияния вызванных пандемией внешних факторов на внешнеэкономическую деятельность страны в целях обеспечения увеличения экспортного потенциала во второй половине текущего года.

Ожидается, что в результате предпринятых мер к концу года экспорт Узбекистана достигнет 17,1 миллиарда долларов.

Несмотря на пандемию, с начала года активизировались взаимные контакты между правительственными и деловыми кругами Узбекистана и Японии, в том числе посредством современных информационных технологий.

Президент отметил необходимость расширения практического сотрудничества между странами посредством продвижения конкретных экономических программ.

Двустороннее сотрудничество с Республикой Корея также демонстрирует позитивную динамику в последние годы. В этом году успешно реализованы проекты создания Детского многопрофильного медицинского центра в Ташкенте и Узбекско-Корейского международного университета в Фергане, в рамках которого создано около 1 тысячи новых рабочих мест.

В качестве перспективных направлений обозначены такие сферы, как сельское хозяйство, инновации и ИКТ, химическая, фармацевтическая, легкая, электротехническая и ювелирная промышленности, образование и здравоохранение.

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В рамках программ финансово-технического содействия по линии Корейского агентства по международному сотрудничеству (KOICA) и Фонда экономического развития реализуются 17 проектов на сумму свыше 750 миллионов долларов, в том числе строительство Центра химических технологий, медицинской клиники для взрослых, оснащение оборудованием медучреждений и образовательных учреждений Узбекистана.

В результате реализации совместных проектов с Японией и Кореей предусматривается освоение зарубежных инвестиций на общую сумму свыше 1 миллиарда долларов.

В целом, практическая имплементация достигнутых договоренностей позволит создать свыше 50 тысяч новых рабочих мест, увеличить объемы производства на 4,1 миллиарда долларов и экспорта на 1,14 миллиарда долларов.

По итогам визита на высшем уровне в ОАЭ в 2019 году также был подписан солидный пакет двусторонних документов, а также соглашений в торгово-экономической и инвестиционной сферах. Предполагается реализация проектов в сферах энергетики, инфраструктуры, химии и нефтехимии, сельского хозяйства, туризма и других направлениях.

Компания "Масдар" инвестирует в строительство в Навоийской области ветряной электростанции мощностью 500 МВт, общий объем инвестиций составит свыше 500 миллионов долларов.

При участии Абу-Дабийского фонда развития создана совместная инвестиционная компания с капиталом в 1 миллиард долларов. Компания приступила к финансированию первых проектов.

Шавкат Мирзиёев указал на необходимость полного и качественного выполнения определенных на 2020 год мер в соответствии с "дорожными картами" с Японией, Республикой Корея и ОАЭ.