Узнацбанк перешел на новый протокол безопасности платежных систем 3DS2

Преимуществами новой версии являются гибкая поддержка различных устройств и каналов, улучшенный пользовательский опыт, а также усовершенствованные обмен данными для борьбы с мошенничеством и снижения препятствий.

ТАШКЕНТ, 30 июл - Sputnik. Акционерное общество "Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан" осуществил переход на новый протокол безопасности 3D Secure 2.0, сообщает УзА.

"Первая версия протокола безопасности 3D Secure была разработана для повышения доверия потребителей к онлайн-платежам, что поспособствовало росту электронной коммерции. Чтобы защититься от мошеннических операций, 3D Secure добавляет еще один шаг аутентификации для онлайн-платежей, позволяющий торговым точкам и банкам дополнительно убедиться, что платеж совершает именно держатель карты", - говорится в информации.

Преимуществами новой версии являются гибкая поддержка различных устройств и каналов, улучшенный пользовательский опыт, а также усовершенствованные обмен данными для борьбы с мошенничеством и снижения препятствий.

Улучшенный обмен данными для борьбы с мошенничеством и снижения препятствий позволяет эмитентам одобрить транзакцию, не требуя ручного ввода данных от владельца карты. Это достигается с помощью так называемой аутентификации на основе рисков.

Аутентификации на основе рисков работает, собирая набор данных о держателях карт во время транзакции и передавая их Узнацбанку (банку-эмитенту) и его AccessControlServers (ACS), который затем сравнивает собранные данные с предыдущими (историческими) данными о транзакциях держателя карты для вывода значения риска мошенничества, соответствующего новой транзакции. Сюда входят данные, относящиеся к оплате, такие как адрес доставки, а также контекстные данные - идентификатор устройства клиента или история предыдущих транзакций.

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Узнацбанк может использовать эту информацию для оценки уровня риска транзакции и выбора подходящего ответа. Если значение риска мошенничества достаточно низко, то банк не будет запрашивать дополнительную проверку у держателя карты и сочтет, что владелец карты прошел проверку подлинности. В случае когда значение риска мошенничества выше предварительно определенного порога, клиента просят предоставить дополнительные данные для проверки подлинности платежа.