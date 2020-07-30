18:30 30 Июля 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB142.37
  • EUR11896.04
  • USD10207.69
Поиск
Срочно:
Вывеска Эксимбанка

Индийский банк профинансирует производство перекиси водорода в Узбекистане

© Commons.wikimedia / Diane Selwyn
Экономика
Получить короткую ссылку
9710
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200730/14661045/Indiyskiy-bank-investiruet-sredstva-v-proizvodstvo-perekisi-vodoroda-v-Uzbekistane.html

В ближайшее время будет рассмотрен вопрос подписания соответствующего кредитного договора. Банки двух стран решили регулярно обмениваться необходимой информацией и мнениями по данному вопросу.

ТАШКЕНТ, 30 июл — Sputnik. Представители Узпромстройбанка и индийского Эксимбанка договорились об инвестиционном сотрудничестве, сообщает ИА "Дунё".

Финучреждению Индии предложено принять участие в совместном финансировании социально значимых проектов в Узбекистане, в частности, по производству перекиси водорода, фармацевтических капсул и ионизаторов.

Индийская сторона выразила заинтересованность и готовность положительно рассмотреть предложение об инвестсотрудничестве.

В ближайшее время будет рассмотрен вопрос подписания соответствующего кредитного договора. Банки двух стран решили регулярно обмениваться необходимой информацией и мнениями по данному вопросу.

Банки-лидеры в общем рейтинге по индексу активности – обзор ЦЭИР
© Flickr / Ken Teegardin
Банки-лидеры в общем рейтинге по индексу активности – обзор ЦЭИР

Для справки: Эксимбанк является ведущим государственным банком Индии в области экспортного кредитования субъектов малого и среднего бизнеса. Основан в 1981 году. Штаб-квартира находится в городе Мумбаи. Основным финансовым механизмом поддержки экспорта товаров, услуг, технологий и оборудования являются кредитные линии. Они могут открываться в пользу правительств иностранных государств (и их Центробанков), национальных и региональных банков развития, зарубежных финансовых институтов и коммерческих банков.

Напомним, накануне частный акционерный банк "Трастбанк" подписал соглашение с Международной исламской торгово-финансовой корпорацией (дочерней компанией Исламского банка развития) о выделении новой линии финансирования в размере 8 млн долларов.

Средства будут ориентированы на развитие малого бизнеса и частного предпринимательства в Узбекистане путем поддержки торговых операций, направленных на приобретение современного технологического оборудования и других основных средств. Представленные проекты должны соответствовать законам шариата.

Теги:
Инвестиции, сотрудничество, Индия, Узбекистан, банки



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Модель на первом модном показе дизайнерских масок в Сеуле
Маски как новый тренд: в Сеуле прошел необычный показ мод — фото
Своих не бросаем: как Россия помогает соседям бороться с пандемией — видео
Volkswagen Caddy: особенности и преимущества

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться