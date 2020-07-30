Индийский банк профинансирует производство перекиси водорода в Узбекистане

В ближайшее время будет рассмотрен вопрос подписания соответствующего кредитного договора. Банки двух стран решили регулярно обмениваться необходимой информацией и мнениями по данному вопросу.

ТАШКЕНТ, 30 июл — Sputnik. Представители Узпромстройбанка и индийского Эксимбанка договорились об инвестиционном сотрудничестве, сообщает ИА "Дунё".

Финучреждению Индии предложено принять участие в совместном финансировании социально значимых проектов в Узбекистане, в частности, по производству перекиси водорода, фармацевтических капсул и ионизаторов.

Индийская сторона выразила заинтересованность и готовность положительно рассмотреть предложение об инвестсотрудничестве.

В ближайшее время будет рассмотрен вопрос подписания соответствующего кредитного договора. Банки двух стран решили регулярно обмениваться необходимой информацией и мнениями по данному вопросу.

Для справки: Эксимбанк является ведущим государственным банком Индии в области экспортного кредитования субъектов малого и среднего бизнеса. Основан в 1981 году. Штаб-квартира находится в городе Мумбаи. Основным финансовым механизмом поддержки экспорта товаров, услуг, технологий и оборудования являются кредитные линии. Они могут открываться в пользу правительств иностранных государств (и их Центробанков), национальных и региональных банков развития, зарубежных финансовых институтов и коммерческих банков.

Напомним, накануне частный акционерный банк "Трастбанк" подписал соглашение с Международной исламской торгово-финансовой корпорацией (дочерней компанией Исламского банка развития) о выделении новой линии финансирования в размере 8 млн долларов.

Средства будут ориентированы на развитие малого бизнеса и частного предпринимательства в Узбекистане путем поддержки торговых операций, направленных на приобретение современного технологического оборудования и других основных средств. Представленные проекты должны соответствовать законам шариата.