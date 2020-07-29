16:46 29 Июля 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB142.37
  • EUR11896.04
  • USD10207.69
Поиск
Купюры американских долларов

Банк Узбекистана получил от международной финансовой корпорации $8 млн

© Sputnik / Виталий Тимкив
Экономика
Получить короткую ссылку
14 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200729/14652300/Bank-Uzbekistana-poluchil-ot-mezhdunarodnoy-finansovoy-korporatsii-8-mln.html

Подписан документ, главной целью которого определена поддержка торговых операций продолжительностью до года, направленных в том числе на приобретение современного технологического оборудования.

ТАШКЕНТ, 29 июл — Sputnik. Частный акционерный банк "Трастбанк" подписал соглашение с Международной исламской торгово-финансовой корпорацией (дочерней компанией Исламского банка развития) о выделении новой линии финансирования в размере 8 млн долларов, сообщили в пресс-службе финучреждения.

Главная цель подписанного документа - развитие малого бизнеса и частного предпринимательства в Узбекистане путем поддержки торговых операций продолжительностью до года, направленных на приобретение современного технологического оборудования и других основных средств. Представленные проекты должны соответствовать законам шариата.

Реализация соглашения повлияет на повышение экспортного потенциала клиентов банка, наполнение внутреннего рынка конкурентоспособными импортозамещающими продуктами и создание новых рабочих мест.

Для справки: сотрудничество между Трастбанком и Международной исламской торгово-финансовой корпорацией началось в ноябре 2018 года. Тогда Международная исламская торгово-финансовая корпорация выделила банку Узбекистана первую линию финансирования в размере 4 млн долларов, которая на сегодняшний день полностью освоена.

Доллары США
pixabay
Узбекские фирмы получат до ста миллионов долларов в качестве кредита

Напомним, в апреле Исламский банк развития (ИБР) направил 17 миллионов долларов на финансирование срочных закупок медицинского оборудования и изделий для клиник, которые создаются в Узбекистане для борьбы с коронавирусом.

Тогда президент ИБР Бандар Хаджар допустил, что ИБР для содействия Узбекистану может использовать возможности своих дочерних институтов — Международной исламской торгово-финансовой корпорации, Исламской корпорации по развитию частного сектора и других.

Теги:
Узбекистан, банки, подписание документов, Соглашение, финансирование, финансы



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Модель на первом модном показе дизайнерских масок в Сеуле
Маски как новый тренд: в Сеуле прошел необычный показ мод — фото
Военные РФ перехватили над Черным морем самолет-разведчик США — видео
Под знаком пандемии
Уроки пандемии: как коронавирус меняет экономику Узбекистана

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться