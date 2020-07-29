Банк Узбекистана получил от международной финансовой корпорации $8 млн

Подписан документ, главной целью которого определена поддержка торговых операций продолжительностью до года, направленных в том числе на приобретение современного технологического оборудования.

ТАШКЕНТ, 29 июл — Sputnik. Частный акционерный банк "Трастбанк" подписал соглашение с Международной исламской торгово-финансовой корпорацией (дочерней компанией Исламского банка развития) о выделении новой линии финансирования в размере 8 млн долларов, сообщили в пресс-службе финучреждения.

Главная цель подписанного документа - развитие малого бизнеса и частного предпринимательства в Узбекистане путем поддержки торговых операций продолжительностью до года, направленных на приобретение современного технологического оборудования и других основных средств. Представленные проекты должны соответствовать законам шариата.

Реализация соглашения повлияет на повышение экспортного потенциала клиентов банка, наполнение внутреннего рынка конкурентоспособными импортозамещающими продуктами и создание новых рабочих мест.

Для справки: сотрудничество между Трастбанком и Международной исламской торгово-финансовой корпорацией началось в ноябре 2018 года. Тогда Международная исламская торгово-финансовая корпорация выделила банку Узбекистана первую линию финансирования в размере 4 млн долларов, которая на сегодняшний день полностью освоена.

Напомним, в апреле Исламский банк развития (ИБР) направил 17 миллионов долларов на финансирование срочных закупок медицинского оборудования и изделий для клиник, которые создаются в Узбекистане для борьбы с коронавирусом.

Тогда президент ИБР Бандар Хаджар допустил, что ИБР для содействия Узбекистану может использовать возможности своих дочерних институтов — Международной исламской торгово-финансовой корпорации, Исламской корпорации по развитию частного сектора и других.