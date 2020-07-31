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Линии электропередач, архивное фото

Тарифы на электроэнергию в Узбекистане не повышаются

© Sputnik / Сергей Мальгавко
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200731/14669326/Tarify-na-elektroenergiyu-v-Uzbekistane-ne-povyshayutsya.html

Внедрение этих тарифов затрагивает финансово-экономические отношения между отраслевыми предприятиями.

ТАШКЕНТ, 31 июл - Sputnik. Тарифы на электроэнергию для потребителей в Узбекистане не повышаются, сообщила пресс-служба АО "Тепловые электрические станции".

"Внедрение этих тарифов затрагивает финансово-экономические отношения между отраслевыми предприятиями, что в конечном итоге не влияет на тарифы на поставку электроэнергии потребителям, то есть не приводит к росту цен", – говорится в информации.

В соответствии с постановлением заседания межведомственной тарифной комиссии при Кабинете министров Республики Узбекистан №5 от 29 июля 2020 года с 14 августа 2020-го намечено введение новых тарифов между предприятиями электроэнергетической отрасли по производству, передаче, распределению и сбыту электрической энергии.

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Также в пресс-службе добавили, что сообщения о повышении тарифов трактуются в СМИ и социальных сетях неправильно. 

 

Теги:
электроэнергия, тарифы, Узбекистан, Узбекистан



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