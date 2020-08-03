Уровень безработицы в Узбекистане достиг 13,2 процента

ТАШКЕНТ, 3 авг — Sputnik. Уровень безработицы среди экономически активного населения Узбекистана по итогам периода с января по июль составил 13,2 процента, выяснилось в результате социологического исследования, проведенного Республиканским научным центром занятости и защиты труда при Министерстве занятости и трудовых отношений.

Исследование охватило 490 органов самоуправления граждан, 4,9 тысячи домохозяйств и 25,9 тысячи граждан.

"Уровень безработицы среди экономически активного населения республики составил 13,2 процента. Этот показатель за аналогичный период 2019 года равнялся 9,1 процента. Количество лиц, нуждающихся в трудоустройстве, составило 1 944,0 тысячи (уровень безработицы среди молодежи в возрасте от 16 до 30 лет — 20,1 процента, среди женщин — 17,4 процента)", — говорится в публикации на сайте Минтруда.

По предварительным данным, численность трудовых ресурсов по сравнению с тем же периодом прошлого года выросла на 0,6 процента и составила 19 084,6 тысячи человек.

В официальном секторе экономики заняты 5 581,2 тысячи граждан (минус 0,2 процента, или 12,4 тысячи человек).

"При этом число лиц, занимающихся индивидуальным предпринимательством, сократилось на 167,5 тысячи (46,4 процента) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что является следствием ограничительных мер, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции. В то же время благодаря привлечению к оплачиваемым общественным работам 131,2 тысячи человек было предотвращено резкое сокращение численности занятых в официальном секторе", — отмечается в сообщении. За границу на работу уехали 2 040 тысячи человек (минус 553,2 тысячи).

В неофициальном секторе экономики (без учета трудовых мигрантов, находящихся за рубежом) работают 5 114,6 тысячи человек. По сравнению с прошлым годом показатель уменьшился на 2,1 процента, или 105,3 тысячи человек.

"Это произошло за счет сокращения числа временно занятых на разовых и сезонных работах (на 108,4 тысячи), занятых без оформления трудовых отношений на семейных предприятиях и у предпринимателей (на 87,4 тысячи), а также предпринимателей, работающих без регистрации и соответствующего разрешения (110,6 тысячи)", — рассказали в Минтруда.

Вместе с тем число граждан, занятых на дехканских и личных участках, увеличилось на 201,1 тысячи за счет роста в период карантинных мер числа оставшихся дома граждан и значительного увеличения объемов субсидий на развитие подсобных хозяйств.

Численность экономически неактивного населения Узбекистана за январь-июль возросла на 4,5 процента вследствие того, что представители сферы предпринимательства и услуг, временно приостановившие свою деятельность в период карантинных мер, заявили о намерении возобновить ее после отмены ограничений и не заниматься ничем другим.

Органы труда оказали связанные с занятостью услуги 588,2 тысячи безработных и незанятых граждан (из них 159,9 тысяч — лица до 30 лет, 229,4 тысячи — женщины). В частности, получили постоянные рабочие места и были привлечены к оплачиваемым общественным работам 501,1 тысячи граждан, на профессиональную подготовку направлены 15 тысяч безработных, выплачено пособий по безработице 27 тысячам безработных за счет средств Фонда содействия занятости на общую сумму 10,1 миллиарда сумов.

Кроме того, за счет субсидий указанного фонда обеспечена занятость 24,8 тысячи человек на личных подсобных хозяйствах, 15 тысяч граждан приняты в качестве членов сельскохозяйственных, швейных или ремесленнических кооперативов, три тысячи привлечены к предпринимательской деятельности, 256 работодателям оказаны меры материальной поддержки за повышение профессиональной квалификации 2,3 тысячи безработных, принятых на работу по направлению органов труда.