Уровень безработицы в Узбекистане достиг 13,2 процента

ТАШКЕНТ, 3 авг — Sputnik. Уровень безработицы среди экономически активного населения Узбекистана по итогам периода с января по июль составил 13,2 процента, выяснилось в результате социологического исследования, проведенного Республиканским научным центром занятости и защиты труда при Министерстве занятости и трудовых отношений.
Исследование охватило 490 органов самоуправления граждан, 4,9 тысячи домохозяйств и 25,9 тысячи граждан.
"Уровень безработицы среди экономически активного населения республики составил 13,2 процента. Этот показатель за аналогичный период 2019 года равнялся 9,1 процента. Количество лиц, нуждающихся в трудоустройстве, составило 1 944,0 тысячи (уровень безработицы среди молодежи в возрасте от 16 до 30 лет — 20,1 процента, среди женщин — 17,4 процента)", — говорится в публикации на сайте Минтруда.
По предварительным данным, численность трудовых ресурсов по сравнению с тем же периодом прошлого года выросла на 0,6 процента и составила 19 084,6 тысячи человек.
В официальном секторе экономики заняты 5 581,2 тысячи граждан (минус 0,2 процента, или 12,4 тысячи человек).
В неофициальном секторе экономики (без учета трудовых мигрантов, находящихся за рубежом) работают 5 114,6 тысячи человек. По сравнению с прошлым годом показатель уменьшился на 2,1 процента, или 105,3 тысячи человек.
Вместе с тем число граждан, занятых на дехканских и личных участках, увеличилось на 201,1 тысячи за счет роста в период карантинных мер числа оставшихся дома граждан и значительного увеличения объемов субсидий на развитие подсобных хозяйств.
Численность экономически неактивного населения Узбекистана за январь-июль возросла на 4,5 процента вследствие того, что представители сферы предпринимательства и услуг, временно приостановившие свою деятельность в период карантинных мер, заявили о намерении возобновить ее после отмены ограничений и не заниматься ничем другим.
Кроме того, за счет субсидий указанного фонда обеспечена занятость 24,8 тысячи человек на личных подсобных хозяйствах, 15 тысяч граждан приняты в качестве членов сельскохозяйственных, швейных или ремесленнических кооперативов, три тысячи привлечены к предпринимательской деятельности, 256 работодателям оказаны меры материальной поддержки за повышение профессиональной квалификации 2,3 тысячи безработных, принятых на работу по направлению органов труда.