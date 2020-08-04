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Текстильные фабрики

АМК выступил против предоставления льгот предприятиям текстильной отрасли

© Sputnik / Дмитрий Виноградов
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200804/14701893/AMK-vystupil-protiv-predostavleniya-lgot-predpriyatiyam-tekstilnoy-otrasli.html

После изучения предложенного для обсуждения проекта постановления АМК заключил, что документ противоречит требованиям закона "О конкуренции".

ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik. Антимонопольный комитет прокомментировал проект постановления Кабмина, который предусматривает господдержку аграрного сектора экономики страны. Разработанный специалистами ассоциации "Узтекстильпром" документ предполагает в том числе предоставление налоговых льгот на импортируемые сельскохозяйственные машины и запчасти хлопковым кластерам ООО Indorama Agro и ООО Pahtakor Tex в Кашкадарьинской и Джизакской областях.

Текстильное производство в Узбекистане
Пресс-служба президента Узбекистана
Создается Объединение хлопково-текстильных кластеров Узбекистана

Предлагается, в частности, освободить эти предприятия от таможенных пошлин до 31 декабря 2021 года (кроме сборов за таможенное оформление), а также обозначить предложения об отсрочке уплаты налога на добавленную стоимость на срок до 270 дней.

В АМК напомнили, что органы государственного и местного управления не имеют права отдавать предпочтение отдельным субъектам предпринимательства при заключении договоров, предоставлять им необоснованные  преференции, льготы и привилегии. Это закреплено в законе "О конкуренции". 

После изучения предложенного для обсуждения проекта постановления АМК заключил, что документ противоречит требованиям закона "О конкуренции". Соответствующий вывод направлен и авторам проекта.

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Напомним, в апреле президент провел совещание по вопросам обеспечения стабильности текстильной промышленности, смягчения воздействия пандемии на отрасль. В Наманганской, Самаркандской и Ташкентской областях поручено организовать новые предприятия по экспорту готовой текстильной продукции.

На реализацию этих проектов будет выделено 300 млн долларов в рамках кредитной линии Фонда реконструкции и развития.

Теги:
Кабинет Министров Узбекистана, Постановление, проект, налоговые льготы, текстильная продукция, Узтекстильпром, Антимонопольный комитет Узбекистана



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