Шавкат Мирзиёев поручил нарастить производство текстильной продукции в пять раз

Шавкат Мирзиёев провел совещание по вопросам обеспечения стабильности текстильной промышленности, смягчения воздействия пандемии на отрасль.

ТАШКЕНТ, 24 апр - Sputnik. В трех регионах Узбекистана будут организованы новые предприятия по экспорту готовой текстильной продукции, сообщает пресс-служба президента страны.

В Наманганской, Самаркандской и Ташкентской областях будут организованы новые предприятия по экспорту готовой продукции. На реализацию этих проектов будет выделено 300 млн долларов в рамках кредитной линии Фонда реконструкции и развития.

"Президент поручил в течение пяти лет нарастить производство готовой продукции в 4-5 раз, освоить внешние рынки посредством повышения конкурентоспособности товаров. Даны указания по организации крупных экспортных предприятий с участием зарубежных компаний, производству востребованной продукции под известными брендами", - говорится в сообщении.

Напомним, Шавкат Мирзиёев провел совещание по вопросам обеспечения стабильности текстильной промышленности, смягчения воздействия пандемии на отрасль.

В частности, был рассмотрен вопрос покрытия предприятий оборотными средствами для стабильного функционирования отрасли и дано указание продлить с 90 до 150 дней срок окончательной оплаты за хлопок-волокно, реализованный до 1 апреля текущего года.

Министерству финансов поручено внедрить механизм моментального возврата суммы налога на добавленную стоимость после оформления экспорта на таможне, чтобы предприятия сохраняли стабильный уровень оборотных средств.

Также на совещании уделено внимание и вопросам создания благоприятных условий для выхода текстильных предприятий на внешние рынки.

Министерству инвестиций и внешней торговли и ассоциации "Узтукимачиликсаноат" поручено получить статус бенефициара системы GSP+ для беспошлинной торговли на рынке Евросоюза. Также отмечена необходимость ускорения сертифицирования продукции по стандарту BSI при содействии Международной финансовой корпорации.