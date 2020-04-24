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На раскройном участке текстильного предприятия в Узбекистане

Шавкат Мирзиёев поручил нарастить производство текстильной продукции в пять раз

© Sputnik / Дмитрий Виноградов
Экономика
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200424/13990309/Shavkat-Mirziev-poruchil-narastit-proizvodstvo-tekstilnoy-produktsii-v-pyat-raz.html

Шавкат Мирзиёев провел совещание по вопросам обеспечения стабильности текстильной промышленности, смягчения воздействия пандемии на отрасль. 

ТАШКЕНТ, 24 апр - Sputnik. В трех регионах Узбекистана будут организованы новые предприятия по экспорту готовой текстильной продукции, сообщает пресс-служба президента страны.

В Наманганской, Самаркандской и Ташкентской областях будут организованы новые предприятия по экспорту готовой продукции. На реализацию этих проектов будет выделено 300 млн долларов в рамках кредитной линии Фонда реконструкции и развития.

"Президент поручил в течение пяти лет нарастить производство готовой продукции в 4-5 раз, освоить внешние рынки посредством повышения конкурентоспособности товаров. Даны указания по организации крупных экспортных предприятий с участием зарубежных компаний, производству востребованной продукции под известными брендами", - говорится в сообщении.

Напомним, Шавкат Мирзиёев провел совещание по вопросам обеспечения стабильности текстильной промышленности, смягчения воздействия пандемии на отрасль. 

В частности, был рассмотрен вопрос покрытия предприятий оборотными средствами для стабильного функционирования отрасли и дано указание продлить с 90 до 150 дней срок окончательной оплаты за хлопок-волокно, реализованный до 1 апреля текущего года.

Министерству финансов поручено внедрить механизм моментального возврата суммы налога на добавленную стоимость после оформления экспорта на таможне, чтобы предприятия сохраняли стабильный уровень оборотных средств.

Образцы тканей в выставочном зале
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Также на совещании уделено внимание и вопросам создания благоприятных условий для выхода текстильных предприятий на внешние рынки.

Министерству инвестиций и внешней торговли и ассоциации "Узтукимачиликсаноат" поручено получить статус бенефициара системы GSP+ для беспошлинной торговли на рынке Евросоюза. Также отмечена необходимость ускорения сертифицирования продукции по стандарту BSI при содействии Международной финансовой корпорации. 

 

Теги:
текстильная продукция, текстильная фабрика, текстиль, Шавкат Мирзиёев, Шавкат Мирзиёев, Узбекистан, Узбекистан



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