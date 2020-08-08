Узнацбанк вскоре подключится к российскому аналогу SWIFT

Система передачи финансовых сообщений (СПФС) была создана в ответ на риски возможного отключения банков РФ от международной системы SWIFT. Ее востребованность постоянно растет.

ТАШКЕНТ, 8 авг — Sputnik. Российская сторона ожидает присоединения в ближайшее время к Системе передачи финансовых сообщений Банка России одного из крупнейших банков Узбекистана — Узнацбанка, рассказал заместитель председателя ВЭБа Даниил Алгульян в ходе онлайн-конференции Межбанковского объединения ШОС. Об этом сообщает РИА Новости.

"В настоящее время со стороны Центрального банка создана новая расчетная платежная система — это система финансовых сообщений, и мы с Центральным банком и вместе с нашими партнерами в других странах активно ее продвигаем. В качестве примера хотелось бы сказать, что мы ожидаем в самое ближайшее время подключение к ней наших узбекских коллег из Узнацбанка. Мы думаем, это поможет нашей расчетной инфраструктуре в Узбекистане и поможет узбекским коллегам получить новые возможности с точки зрения платежных операций", — сказал зампред ВЭБа.

Система передачи финансовых сообщений (СПФС) была создана в ответ на риски возможного отключения российских банков от международной системы SWIFT. Ее востребованность постоянно растет. Число сообщений, переданных через эту систему, в 2019 году по сравнению с предыдущим годом выросло в 2,4 раза. По состоянию на 1 января 2020-го в СПФС был зарегистрирован 391 участник.

Ранее сообщалось, что Узнацбанк перешел на новый протокол безопасности 3D Secure 2.0. Преимуществами этой версии являются гибкая поддержка различных устройств и каналов, улучшенный пользовательский опыт, а также усовершенствованный обмен данными для борьбы с мошенничеством и снижения препятствий.