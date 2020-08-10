Узбекистан экспортировал текстильную продукцию на миллиард долларов

Основная часть экспорта пришлась на Россию (394 миллиона долларов), Китай (188 миллионов долларов), Кыргызстан (139 миллионов долларов) и Турцию (123 миллиона долларов).

ТАШКЕНТ, 10 авг — Sputnik. Узбекистан по итогам января-июля экспортировал текстильную продукцию на миллиард долларов, темп роста составил 112 процентов, сообщили в пресс-службе "Узтекстильпрома".

"Доля пряжи в общем объеме экспорта составила 49 процентов, продукции с добавленной стоимостью и высокой добавленной стоимостью (ткани и трикотажные изделия, готовая одежда) — 51 процент", — говорится в публикации на сайте ассоциации.

Всего 395 наименований текстиля и одежды были отправлены в более чем 57 стран мира. Основная часть экспорта пришлась на Россию (394 миллиона долларов, доля в общем объеме экспорта — 39 процентов), Китай (188 миллионов долларов — 18 процентов), Кыргызстан (139 миллионов долларов — 13 процентов) и Турцию (123 миллиона долларов — 12 процентов).

Также Узбекистан впервые экспортировал товары в Венгрию, Словакию, Грецию и Кувейт.

"Хотя пандемия имела негативные последствия, она также создала новые возможности для развития отрасли: открытие альтернативных транспортных коридоров привело к налаживанию поставок на новые рынки. Так, совместно с Министерством транспорта Узбекистана был разработан альтернативный маршрут для перевозки грузов через Иран (Узбекистан (Каракалпакстан) — Казахстан, порт Актау — Каспийское море — Иран и Узбекистан (Каракалпакстан) — маршруты Казахстан — Россия — Грузия — Армения / Азербайджан — Иран). Начато широкое применение авиаперевозок при экспорте", — рассказали в ассоциации.

Предприятия отрасли также наладили производство шести миллионов штук масок и десяти тысяч штук защитных комбинезонов в сутки. Средства защиты экспортировались в Украину, Россию, Кувейт, Беларусь и Грузию.