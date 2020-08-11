Германия создает в Узбекистане СП по производству дорожного покрытия

ТАШКЕНТ, 11 авг — Sputnik. В Узбекистане создается совместное с Германией предприятие Papenburg Uzbekistan по производству асфальтобетонных смесей для дорожного строительства, готовых бетонных изделий, а также выполнению строительно-монтажных работ. Это предусмотрено новым постановлением Кабмина, документ опубликован на портале Lex.uz.

Уставный фонд Papenburg Uzbekistan формируется следующим образом:

30 процентов — ГУП "Трансйулкурилиш" (порядка 1,7 миллиона евро в эквиваленте по курсу Центробанка Узбекистана);

70 процентов — GP Gunter Papenburg AG и Papenburg International GmbH (четыре миллиона евро в виде прямых инвестиций в течение года).

Агентству по управлению госактивами поручено в течение месяца выделить Papenburg Uzbekistan неиспользуемую территорию ГУП "Тошкент куприклардан фойдаланиш" площадью 6,1 га вместе со зданиями и сооружениями по нулевой стоимости с принятием инвестиционных и социальных обязательств.

Кроме того, Papenburg Uzbekistan в качестве исключения дано право заключить прямое соглашение с ГУП "Хавфсиз дарё" при МЧС РУз по выработке песка-гравия при очистке русла реки Чирчик.

Зарубежным специалистам и их семьям будут оформлять многократные въездные визы, а также обеспечат регистрацию.