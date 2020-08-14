Главы МИД Узбекистана и России обсудили перспективы сотрудничества

В ходе телефонного разговора министры отметили важность и необходимость продолжения тесного взаимодействия по снижению негативного воздействия пандемии на торгово-экономическое сотрудничество.

ТАШКЕНТ, 14 авг — Sputnik. Накануне министры иностранных дел Узбекистана и России Абдулазиз Камилов и Сергей Лавров провели переговоры по телефону. Об этом сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

В ходе беседы главы МИД обсудили состояние и перспективы узбекско-российского сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной областях.

Кроме того, в процессе телефонного разговора была затронута тема, связанная с ситуацией коронавируса в мире. Министры отметили важность и необходимость продолжения тесного взаимодействия по снижению негативного воздействия пандемии на торгово-экономическое сотрудничество.

Также проанализированы отдельные аспекты международной и региональной политики и рассмотрены график, повестка дня и организационные моменты по подготовке к будущим совместным мероприятиям на различных уровнях и в рамках СНГ.

Помимо этого, главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями по реализации мероприятий, предусмотренных в рамках председательства Узбекистана в СНГ.