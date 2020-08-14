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Визит главы МИД РФ С. Лаврова в Узбекистан

Главы МИД Узбекистана и России обсудили перспективы сотрудничества

© Sputnik / Виталий Белоусов
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200814/14769545/Glavy-MID-Uzbekistana-i-Rossii-obsudili-perspektivy-sotrudnichestva.html

В ходе телефонного разговора министры отметили важность и необходимость продолжения тесного взаимодействия по снижению негативного воздействия пандемии на торгово-экономическое сотрудничество.

ТАШКЕНТ, 14 авг — Sputnik. Накануне министры иностранных дел Узбекистана и России Абдулазиз Камилов и Сергей Лавров провели переговоры по телефону. Об этом сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства. 

В ходе беседы главы МИД обсудили состояние и перспективы узбекско-российского сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной областях.

Кроме того, в процессе телефонного разговора была затронута тема, связанная с ситуацией коронавируса в мире. Министры отметили важность и необходимость продолжения тесного взаимодействия по снижению негативного воздействия пандемии на торгово-экономическое сотрудничество.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (слева) и министр иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиз Камилов перед началом переговоров в Ташкенте.
© Sputnik / Виталий Белоусов
Встреча Лаврова и Камилова в Ташкенте: что обсудили министры

Также проанализированы отдельные аспекты международной и региональной политики и рассмотрены график, повестка дня и организационные моменты по подготовке к будущим совместным мероприятиям на различных уровнях и в рамках СНГ. 

Помимо этого, главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями по реализации мероприятий, предусмотренных в рамках председательства Узбекистана в СНГ.

 

Теги:
МИД России, МИД РФ, Россия, Узбекистан, Рустам Камилов, Сергей Лавров



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