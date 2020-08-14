Контракты на обучение в вузах Узбекистана подешевеют на 10%

Минвуз принял во внимание многочисленные предложения граждан по оптимизации стоимости обучения в высших учебных заведениях в условиях пандемии.

ТАШКЕНТ, 14 авг — Sputnik. Министерство высшего и среднего специального образования совместно с Минфином разработало предложения для того, чтобы в период пандемии облегчить жизнь студентам вузов и их семьям.

"Все студенты дневных отделений, обучающиеся на платно-контрактной основе, получат скидку в 10 процентов в 2020/2021 учебном году", — говорится в публикации на Telegram-канале.

Кроме того, вузы окажут адресную финансовую помощь для покрытия стоимости контракта сиротам, студентам с ограниченными возможностями, студентам из семей, нуждающихся в социальной поддержке, а также внесенным в список "железная тетрадь". Сумма составит до четырех миллионов сумов.

Помимо этого, более четырех тысяч студентов, прошедших службу в Вооруженных силах республики и обучающихся в вузах на платной основе, получат финансовую помощь в размере 35 процентов от суммы контракта. Размер этой финансовой помощи составит от 2,4 до 3,4 миллиона сумов на одного человека в год.

Заработная плата и другие доходы, которые используются для оплаты высшего образования (для себя, своих детей в возрасте до 26 лет, мужа или жены), освобождаются от подоходного налога. Семьям будет возвращено от 770 тысяч сумов до 1,177 миллиона сумов.

Ранее министр высшего и среднего специального образования республики Иномжон Меджидов сообщил, что обучение первокурсников вузов планируется начать с 1 октября. Студенты второго и последующих курсов, как ожидается, приступят к занятиям с сентября в дистанционном формате.