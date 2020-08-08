Первокурсники вузов Узбекистана начнут учебу с 1 октября

Студенты второго и последующих курсов, как ожидается, приступят к учебе с сентября. Суммы контрактов в этом году не изменятся.

ТАШКЕНТ, 8 авг — Sputnik. Обучение первокурсников вузов Узбекистана планируется начать с 1 октября, заявил министр высшего и среднего специального образования республики Иномжон Меджидов на брифинге в Агентстве информации и массовых коммуникаций.

Студенты второго и последующих курсов, как ожидается, приступят к учебе с сентября в дистанционном формате.

Суммы контрактов, по словам Меджидова, в этом году не изменятся.

Ранее в Государственном центре тестирования сообщили, что вступительные испытания в вузы стартуют 2 сентября и продлятся в течение 14 дней. Результаты будут публиковаться в личном кабинете абитуриента уже на следующий день после экзамена.