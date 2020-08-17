Узбекистан пока не готов подписать с Россией контракт по АЭС — Ходжаев

В начале сентября 2018 года правительства обеих стран подписали соглашение о сотрудничестве при строительстве АЭС на территории Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 17 авг — Sputnik. Узбекская сторона пока не готова к подписанию контракта с Россией на строительство в республике атомной электростанции (АЭС), заявил замминистра энергетики Шерзод Ходжаев.

Между тем, по его словам, процесс детальной проработки договора находится на финишной стадии.

"Могу сказать: мы на финишной прямой по обсуждению всех деталей контракта, но еще не готовы к подписанию",— сказал Ходжаев в интервью podrobno.uz.

Замминистра добавил, что сейчас стороны прорабатывают технические и финансовые детали для того, чтобы контракт был заключен на взаимовыгодных условиях "без разночтений".

Ходжаев подчеркнул: власти обеих стран не ставят жесткие сроки подписания договора.

"В какие-то моменты лучше сделать чуточку позже, но на гораздо более привлекательных условиях. Вот сейчас как раз такой момент", – добавил замглавы Минэнерго.

Напомним: РФ и Узбекистан подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве при строительстве АЭС на территории республики еще в сентябре 2018 года. В республике будет возведен комплекс из двух энергоблоков поколения "3+" с реакторными мощностью 1,2 ГВт.

В будущем мощность станции может быть увеличена еще вдвое — до 4,8 ГВт.

Предварительно АЭС будет располагаться вблизи озера Тузкан в Джизакской области, сейчас на этой территории ведутся инженерно-изыскательные работы.