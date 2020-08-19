В Узбекистане создадут программы по улучшению развития экспорта

Обновленному составу Правительственной комиссии необходимо оказать содействие тем предприятиям, которые пострадали в период пандемии из-за нестабильной внешней конъюнктуры.

ТАШКЕНТ, 19 авг - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ "О дополнительных мерах по развитию экспортного и инвестиционного потенциала республики".

Глава государства поручил зампремьер-министра Сардору Умурзакову совместно с хокимами областей и столицы в двухмесячный срок разработать программу создания в каждом регионе промышленных кластеров, в которых производство конкурентоспособной продукции основано на внедрении достижений науки, инноваций, проектирования, финансирования и инжиниринга.

"Обновленному составу Правительственной комиссии по вопросам экспорта и инвестиций предстоит проводить постоянный мониторинг параметров экспорта, выявляя текущие и системные проблемы", - говорится в сообщении.

В частности, необходимо оказать содействие тем предприятиям, которые пострадали в период пандемии из-за нестабильной внешней конъюнктуры.

Наряду с этим будут внесены изменения в действующее законодательство, которые помогут решить имеющиеся проблемы с экспортом. Правительственная комиссия также будет контролировать выполнение протоколов и дорожных карт, принятых по итогам визитов президента в регионы, подписанных в ходе визитов на высшем уровне, а также по сотрудничеству с Международными финансовыми институтами.

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Также инспекция займется изучением обоснованности импорта продукции бюджетными организациями и другими стратегическими предприятиями.

В январе 2020-го была принята Инвестиционная программа Узбекистана на 2020–2022 годы, предусматривающие освоение инвестиций в размере 850,5 трлн сумов, в том числе 35,5 млрд долларов США иностранных инвестиций. Наиболее привлекательными для инвесторов по итогам полугодия стали электротехническая промышленность, производство строительных материалов, сфера ИКТ, пищевая промышленность, химическая промышленность и текстильная отрасль.