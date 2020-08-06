Мирзиёев: необходимо превратить каждый выделяемый доллар в три

На видеоселекторном совещании с участием президента рассказали на что будут потрачены выделенные Всемирным банком 500 млн долларов. В приоритет - развитие науки и внедрение передовых технологий в сельское хозяйство.

ТАШКЕНТ, 6 авг — Sputnik. Президент Узбекистана обсудил с ответственными лицами проекты по модернизации сельского хозяйства, реализуемые с участием 500 миллионов долларов кредитных средств от Всемирного банка, сообщили в пресс-службе главы государства.

Приоритет был отдан развитию науки и внедрению передовых технологий. В частности, из общей суммы привлекаемых средств 87 миллионов долларов будет направлено на совершенствование деятельности и улучшение материально-технической базы 10 научно-исследовательских институтов и 4 специализированных центров сельскохозяйственного направления.

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Еще 70 миллионов долларов будут выделены на организацию агротехнических центров по поставке саженцев, оказанию фитосанитарных, геоинформационных и сертификационных услуг. За счет 10 миллионов долларов, выделяемых на цифровизацию сельского хозяйства, будет налажена работа по сбору и обработке информации о плодородности земель, составе почвы, типе и количестве необходимых минеральных удобрений, сведений о налогообложении, транспорте и логистике, товарных рынках.

Отмечена важность интеграции в эту систему баз данных ведомств водного хозяйства, животноводства, карантина растений, кадастра, финансов, налогов и других.

Министерству сельского хозяйства поручено разместить научно-исследовательские учреждения и специализированные центры на территории Научно-исследовательского института садоводства, виноградарства и виноделия имени академика Махмуда Мирзаева, обеспечить их лабораторным оборудованием и техникой, организовать их филиалы на базе сельскохозяйственных колледжей. Даны указания по укомплектованию учреждений высококвалифицированными специалистами, обучению кадров с привлечением зарубежных консультантов.

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Глава государства подчеркнул, что каждое научное учреждение и центр должны стать коммерческой организацией, способной монетизировать научные разработки.

"Наша конечная цель – экспорт. Если будем производить научно обоснованную, соответствующую стандартам продукцию, она найдет свой рынок", - отметил Шавкат Мирзиёев.

Предназначенные для развития кооперативов и кластеров 200 миллионов долларов распределены между регионами. Кроме того, области Ферганской долины и Хорезмская область получат соответственно дополнительно 54 и 100 миллионов долларов, выделенных международными финансовыми организациями.

Президент подчеркнул, что необходимо точно рассчитать работу, чтобы превратить каждый выделяемый доллар в три, обеспечить возвращение выделяемых льготных кредитов.

На расширение интенсивных садов планируется выделить 65 миллионов долларов. В частности, намечено разбить новые сады интенсивного типа на 500 гектарах в Ташкентской области, на 300 гектарах в Андижанской, Бухарской, Наманганской, Ферганской и Самаркандской областях, на 250 гектарах в Джизаке, 200 гектарах в Кашкадарье, Сурхандарье и 100 гектарах в Каракалпакстане.

Поручено организовать современные агрологистические центры и комплексы за счет привлекаемых 65 миллионов долларов.