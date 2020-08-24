Узбекистан начнет поставлять шерстяные изделия в Италию

Главы предприятий рассмотрели коммерческие аспекты сотрудничества, вопросы лабораторного анализа и сертификации продукции. Помимо этого, обсуждены перспективы экспорта эластичных полотен и тканей из вискозы.

ТАШКЕНТ, 24 авг — Sputnik. Накануне состоялась видеоконференция, посвященная обсуждению вопросов продвижения экспорта отечественной текстильной продукции в Италию, сообщает ИА "Дунё".

В переговорах приняли участие: главы итальянских компаний EdS Джузеппе Морелли и Studio 61 Антонио Антонелли, а также руководитель узбекской фирмы Uzwoolentex Наргиза Аминова, директор Агентства по продвижению экспорта Улугбек Мурадов, представители ассоциации "Узтекстильпром" и Министерства инвестиций и внешней торговли Узбекистана (МИВТ).

Пресс-служба ИА "Дунё" Онлайн-конференция итальянских и узбекских предпринимателей

В рамках онлайн-встречи директор Uzwoolentex Наргиза Аминова провела презентацию своей компании и отметила возможность производства широкого ассортимента тканей в соответствии с необходимыми стандартами. Для этого на предприятии установлено новейшее итальянское оборудование Smit, TMT, CIMI и Corino.

Руководитель EdS Джузеппе Морелли в свою очередь выразил намерение установить долгосрочное сотрудничество и закупить в объеме от 60 до 150 тысяч погонных метров готовых шерстяных и смесовых тканей, изготавливаемых компанией Uzwoolentex.

К тому же стороны рассмотрели коммерческие аспекты сотрудничества, вопросы лабораторного анализа, сертификации продукции и ее перевозки в Италию. Помимо этого, обсуждены перспективы экспорта в Италию эластичных полотен и тканей из вискозы.

Директор Агентства по продвижению экспорта при МИВТ Улугбек Мурадов заявил, что узбекскому предприятию будет оказано содействие в получении сертификатов на продукцию согласно требованиям итальянского заказчика, а также запланировано выделении субсидий на транспортировку заказа.