В Минфине начали информировать о расходах Антикризисного фонда

На данный момент информация представлена по состоянию на 18 августа: из фонда выделены средства в размере 8 448,7 млрд сумов, из них были освоены 6 753,5 млрд сумов.

ТАШКЕНТ, 25 авг — Sputnik. На сайте Министерства финансов Узбекистана появилась интерактивная страница, где еженедельно будет публиковаться информация о расходах Антикризисного фонда, сообщили в ведомстве.

Данные будут обновляться еженедельно. Таким образом решено обеспечить прозрачность деятельности структуры.

Уже обнародованы подробные сведения о государственных закупках, осуществленных за счет средств Антикризисного фонда.

На данный момент информация представлена по состоянию на 18 августа: из фонда выделены средства в размере 8 448,7 млрд сумов, из них были освоены 6 753,5 млрд сумов.

Напомним, Антикризисный фонд был создан для возмещения возможных экономических потерь и обеспечения макроэкономической стабильности. Его капитал составил десять триллионов сумов.

Данные средства ориентированы, в первую очередь, на предотвращение распространения вируса COVID-19 на территории Узбекистана, обеспечение медицинских учреждений лекарствами, средствами защиты и диагностики.