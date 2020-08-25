В Минфине начали информировать о расходах Антикризисного фонда

ТАШКЕНТ, 25 авг — Sputnik. На сайте Министерства финансов Узбекистана появилась интерактивная страница, где еженедельно будет публиковаться информация о расходах Антикризисного фонда, сообщили в ведомстве.
Данные будут обновляться еженедельно. Таким образом решено обеспечить прозрачность деятельности структуры.
Уже обнародованы подробные сведения о государственных закупках, осуществленных за счет средств Антикризисного фонда.
На данный момент информация представлена по состоянию на 18 августа: из фонда выделены средства в размере 8 448,7 млрд сумов, из них были освоены 6 753,5 млрд сумов.
Напомним, Антикризисный фонд был создан для возмещения возможных экономических потерь и обеспечения макроэкономической стабильности. Его капитал составил десять триллионов сумов.
Данные средства ориентированы, в первую очередь, на предотвращение распространения вируса COVID-19 на территории Узбекистана, обеспечение медицинских учреждений лекарствами, средствами защиты и диагностики.