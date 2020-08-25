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В Минфине начали информировать о расходах Антикризисного фонда

© Sputnik / Виталий Тимкив
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200825/14836009/V-Minfine-nachali-informirovat-o-raskhodakh-Antikrizisnogo-fonda.html

На данный момент информация представлена по состоянию на 18 августа: из фонда выделены средства в размере 8 448,7 млрд сумов, из них были освоены 6 753,5 млрд сумов.

ТАШКЕНТ, 25 авг — Sputnik. На сайте Министерства финансов Узбекистана появилась интерактивная страница, где еженедельно будет публиковаться информация о расходах Антикризисного фонда, сообщили в ведомстве.

Данные будут обновляться еженедельно. Таким образом решено обеспечить прозрачность деятельности структуры.

Уже обнародованы подробные сведения о государственных закупках, осуществленных за счет средств Антикризисного фонда. 

Международный валютный фонд
© Sputnik / Наталья Селиверстова
Средства МВФ будут направлены в Антикризисный фонд Узбекистана

На данный момент информация представлена по состоянию на 18 августа: из фонда выделены средства в размере 8 448,7 млрд сумов, из них были освоены 6 753,5 млрд сумов.

Напомним, Антикризисный фонд был создан для возмещения возможных экономических потерь и обеспечения макроэкономической стабильности. Его капитал составил десять триллионов сумов.

Данные средства ориентированы, в первую очередь, на предотвращение распространения вируса COVID-19 на территории Узбекистана, обеспечение медицинских учреждений лекарствами, средствами защиты и диагностики.

Теги:
Узбекистан, расходы, Министерство финансов Узбекистана, фонд



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