Мирзиёев утвердил антикризисные меры по противодействию коронавирусу

Президент Узбекистана поставил важные задачи перед ответственными лицами на период карантина.

ТАШКЕНТ, 19 мар — Sputnik. Президент Узбекистана провел видеоселекторное совещание, посвященное вопросам смягчения негативного воздействия пандемии коронавируса на отрасли экономики и уровень жизни граждан республики.

Пресс-служба президента Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел видеоселекторное совещание по вопросам смягчения негативного воздействия коронавирусной пандемии на страну

"В нынешних условиях промышленные предприятия, предприниматели и экспортеры ждут от нас конкретных и эффективных мер. Поэтому создание резервов для возмещения возможных экономических потерь и обеспечение макроэкономической стабильности должны быть главной задачей правительства", – заявил Шавкат Мирзиёев.

Для этого, по словам президента, будет создан Антикризисный фонд с капиталом в десять триллионов сумов.

Данные средства будут направлены, в первую очередь, на предотвращение распространения вируса COVID-19 на территории Узбекистана, обеспечение медицинских учреждений лекарствами, средствами защиты и диагностики.

Также глава республики объявил о том, что всем медицинским работникам будет выплачиваться надбавка в размере 120%.

Президент также поднял вопрос предоставления налоговых каникул и преференций по кредитной задолженности, выделению бюджетных ссуд отраслям, на которых больше всего окажет влияние пандемия.

В частности, Мирзиёев отметил, что растут риски того, что предприятия в гостиничной сфере (кредит составляет 90 миллиардов сумов), транспортно-логистической (кредит - 650 миллиардов сумов), сфере общественного питания (кредит - 180 миллиардов сумов) и предприятия внешней торговли (кредит - 3,6 триллиона сумов) не смогут вернуть займы в срок.

Кроме того, турфирмы и гостиницы продолжают платить туристический сбор в размере 2-3 долларов в день.

В связи с этим глава республики дал указание продлить сроки погашения кредитов данных предприятий и временно приостановить взимание туристических сборов.

Как узбекская экономика будет противостоять коронавирусу — президент >>

Предпринимателям, которые были вынуждены приостановить свою деятельность из-за пандемии, будут выделены беспроцентные ссуды через банки.

Предприятиям, оказавшимся в тяжелой экономической ситуации, будет предоставлена отсрочка по уплате местных налогов на срок до 6 месяцев.

Какие еще меры будут приняты?

Ставки налога на доходы физлиц для индивидуальных предпринимателей и налога на пользование водными ресурсами для фермеров будут снижены на 50%. Отмечается, что потери местных бюджетов будут возмещены из республиканского бюджета;

Приостановлены все налоговые проверки до конца года, начисление пени по налоговой задолженности предприятий также приостановится.

Штрафов в связи с просроченной задолженностью по экспортно-импортным операциям не будет;

Пропуск продукции по "зеленым коридорам" будет увеличен.

"Естественно, в нынешней ситуации налогооблагаемая база некоторых предприятий уменьшится. Но ответственные лица должны иметь ежедневный анализ и ясную картину того, за счет чего будет покрыта недостача", - подчеркнул Мирзиёев.

Социальная защита населения в период пандемии

Президент постановил обеспечить в полной мере права работников учреждений, закрытых на карантин. Это также касается граждан, находящихся в карантине, и ухаживающих за ними лиц.

Мирзиёев поручил увеличить число получателей социальных пособий минимум на 10% (или 60 тысяч).

Родителям или опекунам, приглядывающим за детьми, будет выплачиваться пособие по временной нетрудоспособности в размере 100%. Также родителям или их опекунам воспитанников детских садов или учеников начальных классов будет предоставлен ежегодный отпуск - независимо от графика ежегодных отпусков.

Решение проблемы занятости

Вопрос занятости, по словам Мирзиёева, требует особого внимания в период снижения деловой активности.

В связи с этим Фонду общественных работ из Антикризисного фонда будет выделено дополнительно 200 миллиардов сумов.

Эти деньги будут направлены на обеспечение трудоустройства граждан и строительство дополнительных объектов инфраструктуры в махаллях.

Государственному фонду по поддержке предпринимательской деятельности будет выделено дополнительно 500 миллиардов сумов для содействия субъектам бизнеса, создающим рабочие места.

Начиная с 22 марта, специально созданная во главе с премьер-министром Республиканская антикризисная комиссия будет активно бороться с распространением коронавируса, обеспечивать устойчивую работу сфер промышленности, услуг, торговли, транспорта, логистики и других предприятий в каждом городе Узбекистана.

Эти вопросы будут находиться в ведении комиссии в ближайшие два месяца.

Мирзиёев также поручил Комитету по управлению государственными резервами при Кабмине следить за изменением цен на рынках и при необходимости поставлять продукцию из запасов.