Первый цифровой банк в Узбекистане получил лицензию

Комитет по банковскому надзору при ЦБ республики выдал предварительное разрешение на создание цифрового банка АО ANOR BANK в Ташкенте в марте 2020 года.

ТАШКЕНТ, 26 авг - Sputnik. В Узбекистане была выдана лицензия первому цифровому банку Anor Bank, сообщают в ЦБ.

"Постановлением Правления Центрального банка Узбекистана принято решение о регистрации акционерного общества ANOR BANK в городе Ташкенте и выдаче ему лицензии на право осуществления банковской деятельности", - говорится в информации.

Напомним, комитет по банковскому надзору при ЦБ Узбекистана выдал предварительное разрешение на создание цифрового банка АО ANOR BANK в Ташкенте в марте 2020 года.

Положение "О порядке и условиях допуска к банковской деятельности" вступило в силу с 1 октября 2020 года.

Центробанк прокомментировал порядок допуска к банковской деятельности >>

Оно устанавливает конкретные критерии, которым должны соответствовать учредители и потенциальные приобретатели, члены наблюдательного совета и правления, а также ключевой персонал финучреждений.