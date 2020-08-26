18:10 26 Августа 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB137.31
  • EUR12105.06
  • USD10262.87
Поиск
Центральный банк Республики Узбекистан

Первый цифровой банк в Узбекистане получил лицензию

Баходыр Мамаджанов
Экономика
Получить короткую ссылку
230 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200826/14843429/Pervyy-tsifrovoy-bank-v-Uzbekistane-poluchil-litsenziyu.html

Комитет по банковскому надзору при ЦБ республики выдал предварительное разрешение на создание цифрового банка АО ANOR BANK в Ташкенте в марте 2020 года.

ТАШКЕНТ, 26 авг - Sputnik. В Узбекистане была выдана лицензия первому цифровому банку Anor Bank, сообщают в ЦБ.

"Постановлением Правления Центрального банка Узбекистана принято решение о регистрации акционерного общества ANOR BANK в городе Ташкенте и выдаче ему лицензии на право осуществления банковской деятельности", - говорится в информации.

Напомним, комитет по банковскому надзору при ЦБ Узбекистана выдал предварительное разрешение на создание цифрового банка АО ANOR BANK в Ташкенте в марте 2020 года.

Положение "О порядке и условиях допуска к банковской деятельности" вступило в силу с 1 октября 2020 года.

Центробанк прокомментировал порядок допуска к банковской деятельности >>

Оно устанавливает конкретные критерии, которым должны соответствовать учредители и потенциальные приобретатели, члены наблюдательного совета и правления, а также ключевой персонал финучреждений.

Теги:
Экономика, Узбекистан, Узбекистан, банки, банки



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Непрепревзойденный Джеймс Бонд: Шон Коннери отметил юбилей
Индивидуальная гонка вторых экипажей на танковом биатлоне АрМИ
Вторая гонка танкового биатлона на "АрМИ-2020"
Новый курорт на побережье Тудакуля
Солнце, воздух, вода и 33 развлечения: каким будет новый курорт на Тудакуле

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться