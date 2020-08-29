В Узбекистане особое внимание уделят развитию водородной энергетики

ТАШКЕНТ, 29 авг - Sputnik. Накануне состоялась встреча представителей Министерства инновационного развития и Минэнерго, посвященная обсуждению двусторонних проектов, направленных на развитие водородной энергетики.

Отмечается, что представителями ряда министерств республики было разработано предложение о создании "Научно-практического инновационного центра технологий водородной энергетики". Ожидается, что он объединит возможности научных и высших учебных заведений в развитии отрасли, создаст плацдарм для исследований, расширит сотрудничество с зарубежными исследовательскими организациями и послужит учебной базой для докторантов, студентов и магистров.

В настоящее время в республике, на основе онлайн-тренингов при практическом содействии региональной программы агентства USAID (США) Power the Future, рабочей группой экспертов проводятся исследования для изучения воздействия возобновляемых источников энергии на энергосистему Узбекистана.

Помимо этого, проходят конкурсы в рамках государственных научно-технических программ, направленных на развитие топливно-энергетического комплекса. По результатам проведенных испытаний будет профинансирован проект "Создание автоматизированных программных продуктов для контроля энергопотребления промышленных предприятий". На его реализацию планируется выделять 460 млн сумов в год. Сегодня в стране уже представлены 24 тематических проекта на общую сумму 39,3 млрд сумов.

Также по инициативе Министерства инновационного развития изучается потенциал тепловых, спутниковых и факельных газов в республике, использование вторичных энергоресурсов при производстве дополнительного энергии без топлива.