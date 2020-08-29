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Здание Министерства энергетики Узбекистана

В Узбекистане особое внимание уделят развитию водородной энергетики

Пресс-служба Министерства энергетики Узбекистана
Экономика
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Sputnik Узбекистан
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Представителями министерств и подведомственных организаций разработано предложение о создании "Научно-практического инновационного центра технологий водородной энергетики".

ТАШКЕНТ, 29 авг - Sputnik. Накануне состоялась встреча представителей Министерства инновационного развития и Минэнерго, посвященная обсуждению двусторонних проектов, направленных на развитие водородной энергетики. 

Отмечается, что представителями ряда министерств республики было разработано предложение о создании "Научно-практического инновационного центра технологий водородной энергетики". Ожидается, что он объединит возможности научных и высших учебных заведений в развитии отрасли, создаст плацдарм для исследований, расширит сотрудничество с зарубежными исследовательскими организациями и послужит учебной базой для докторантов, студентов и магистров.

В настоящее время в республике, на основе онлайн-тренингов при практическом содействии региональной программы агентства USAID (США) Power the Future, рабочей группой экспертов проводятся исследования для изучения воздействия возобновляемых источников энергии на энергосистему Узбекистана.

Здание Министерства энергетики Узбекистана
Пресс-служба Министерства энергетики Узбекистана
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Помимо этого, проходят конкурсы в рамках государственных научно-технических программ, направленных на развитие топливно-энергетического комплекса. По результатам проведенных испытаний будет профинансирован проект "Создание автоматизированных программных продуктов для контроля энергопотребления промышленных предприятий". На его реализацию планируется выделять 460 млн сумов в год. Сегодня в стране уже представлены 24 тематических проекта на общую сумму 39,3 млрд сумов.

Также по инициативе Министерства инновационного развития изучается потенциал тепловых, спутниковых и факельных газов в республике, использование вторичных энергоресурсов при производстве дополнительного энергии без топлива.

Теги:
Министерство инновационного развития Узбекистана, Министерство энергетики, Узбекистан, водородная энергетика



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