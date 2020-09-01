ТАШКЕНТ, 1 сен - Sputnik. В Узбекистане построят уникальный газохимический комплекс на основе технологии МТО, сообщает УзА.

В соответствии с решением Кабинета министров Узбекистана, компания Jizzakh Petroleum стала одним из мажоритарных инвесторов проекта по строительству нового современного химического комплекса в республике на основе технологии MTO ("Проект"), о запуске которого было объявлено в мае 2019 года.

"Химический комплекс такого масштаба и технических возможностей не имеет себе равных в регионе СНГ. Завод решено построить в Бухарской области Узбекистана, где он будет работать на отечественном сырье. Это позволит монетизировать природный газ за счет производства ориентированной на экспорт газохимической продукции с высокой добавленной стоимостью", - говорится в информации.

Успешное завершение проекта приведет к дальнейшей диверсификации экономики Узбекистана, развитию текстильной, химической и парафармацевтической промышленностей и к снижению объема импорта в республику.

Работа над проектом ведется непрерывно, и, несмотря на проблемы, связанные с пандемией, первый подготовительный этап уже завершен.

На Шуртанском ГХК реализуют проект, который гарантирует стабильность ВВП >>

Согласно конфигурационному исследованию, сметная стоимость строительства составит 2,8 миллиарда долларов.

Ожидается, что после завершения строительства новый современный завод по производству олефинов мощностью 500,0 тыс. тонн в год будет перерабатывать 1,5 млрд куб. метров природного газа в год и производить высококачественные полимеры, используемые во многих секторах мировой экономики.