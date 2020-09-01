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В Узбекистане построят уникальный газохимический комплекс

В Узбекистане построят уникальный газохимический комплекс

УзА
Экономика
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Sputnik Узбекистан
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Согласно конфигурационному исследованию, сметная стоимость строительства составит 2,8 миллиарда долларов.

ТАШКЕНТ, 1 сен - Sputnik. В Узбекистане построят уникальный газохимический комплекс на основе технологии МТО, сообщает УзА.

В соответствии с решением Кабинета министров Узбекистана, компания Jizzakh Petroleum стала одним из мажоритарных инвесторов проекта по строительству нового современного химического комплекса в республике на основе технологии MTO ("Проект"), о запуске которого было объявлено в мае 2019 года. 

"Химический комплекс такого масштаба и технических возможностей не имеет себе равных в регионе СНГ. Завод решено построить в Бухарской области Узбекистана, где он будет работать на отечественном сырье. Это позволит монетизировать природный газ за счет производства ориентированной на экспорт газохимической продукции с высокой добавленной стоимостью", - говорится в информации.

Успешное завершение проекта приведет к дальнейшей диверсификации экономики Узбекистана, развитию текстильной, химической и парафармацевтической промышленностей и к снижению объема импорта в республику.

Работа над проектом ведется непрерывно, и, несмотря на проблемы, связанные с пандемией, первый подготовительный этап уже завершен. 

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Согласно конфигурационному исследованию, сметная стоимость строительства составит 2,8 миллиарда долларов.

Ожидается, что после завершения строительства новый современный завод по производству олефинов мощностью 500,0 тыс. тонн в год будет перерабатывать 1,5 млрд куб. метров природного газа в год и производить высококачественные полимеры, используемые во многих секторах мировой экономики.

Теги:
Экономика, Узбекистан, Узбекистан, завод



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