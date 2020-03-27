На Шуртанском ГХК реализуют проект, который гарантирует стабильность ВВП

Первым этапом его реализации является начатое строительство подстанции "GTL 220/35/10 кВ" с установкой двух трансформаторов мощностью 125 МВА каждый для внешнего электроснабжения объектов.

ТАШКЕНТ, 27 мар — Sputnik. Специалисты Шуртанского газохимического комплекса разработали проект внешнего электроснабжения. Его реализация гарантирует стабильность работы важных экономических объектов Узбекистана - Шуртанского ГХК и GTL - завода по производству синтетического жидкого топлива, запуск которого запланирован на 2020 год.

Госбанк развития Китая может принять участие в модернизации Шуртанского ГХК >>

В пресс-службе Минэнерго уточнили, что проект разработан совместно с проектным институтом АО "Средазэнергосетьпроект".

Первым этапом его реализации является начатое строительство подстанции "GTL 220/35/10 кВ" с установкой двух трансформаторов мощностью 125 МВА каждый для внешнего электроснабжения объектов.

Создание системы внешнего электроснабжения значимых экономических объектов гарантирует стабильность ВВП страны и энергоустойчивость производственного и бытового секторов.

Для справки: GTL - завод по производству синтетического жидкого топлива из природного газа - станет одним из крупнейших предприятий. С его вводом в эксплуатацию в Узбекистане появится уникальное высокотехнологичное производство, которое даст возможность перейти на совершенно новый уровень глубокой переработки углеводородов.

Технологический процесс завода GTL основан на трех основных этапах, выполняющих необходимые для преобразования очищенного метана в GTL продукцию, в том числе дизельное топливо, керосин, нафта, сжиженный газ.

Ежегодная производительная мощность завода составит более 1,5 млн. тонн высококачественного синтетического жидкого топлива, соответствующего мировым стандартам.

Напомним, в конце 2018 года контролируемая группой Газпромбанка (ГПБ) компания Enter Engineering Pte Ltd подписала EPC-контракт (проектирование, закупка оборудования и строительство) на расширение мощностей Шуртанского газохимического комплекса.

Тогда же сообщалось, что ввод в эксплуатацию дополнительных мощностей по производству полимеров - 280 тысяч тонн полиэтилена и 100 тысяч тонн полипропилена - запланирован в 2021 году.