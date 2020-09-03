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Флаги центральноазиатских государств

США и страны ЦА в октябре хотят обсудить торговые связи

Sputnik / Дильшода Рахматова
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200903/14898111/SShA-i-strany-TsA-v-oktyabre-khotyat-obsudit-torgovye-svyazi.html

На встрече была отмечена общность подходов Узбекистана и США к укреплению экономической и инфраструктурной взаимосвязанности стран Центральной Азии и Афганистана.

ТАШКЕНТ, 3 сен - Sputnik. Заседание рамочного соглашения по торговле и инвестициям между США и Центральной Азией (TIFA) может состояться в октябре в онлайн-режиме, сообщает пресс-служба Министерства инвестиций и внешней торговли Узбекистана.

Заместитель премьер-министра, министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков встретился с посолом США в республике Дениэлом Розенблюмом. Стороны, в частности, обсудили вопросы реализации совместных инициатив регионального значения.

"Была рассмотрена перспектива проведения в октябре текущего года виртуального пленарного заседания рамочного соглашения по торговле и инвестициям между США и Центральной Азией", - говорится в информации.

На встрече была отмечена общность подходов Узбекистана и США к укреплению экономической и инфраструктурной взаимосвязанности стран Центральной Азии и Афганистана.

Стороны также положительно оценили достигнутый прогресс во взаимодействии в рамках платформы "C5+1" и обсудили отдельные вопросы повестки предстоящего заседания экономической рабочей группы в рамках данного формата, добавили в МИВТ.

Теги:
Торговля, США, США, Центральная Азия, Центральная Азия



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