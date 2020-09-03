За полгода убыток Uzbekistan Airways составил свыше 767 млрд сумов

Пандемия COVID-19 оказала негативное влияние на деятельность Uzbekistan Airways — на II квартал пришлось лишь 18,6% выручки.

ТАШКЕНТ, 3 сен — Sputnik. Uzbekistan Airways опубликовала отчет о финансовых результатах, согласно которому выручка авиакомпании за первое полугодие 2020 года составила 1,77 трлн сумов, чистый убыток — 767,7 млрд сумов (43,3%).

На Едином портале корпоративной информации отсутствует отчет компании за первое полугодие 2019 года, чтобы провести сравнение с показателями прошлого года. Компания размещала неполную финансовую отчетность за третий квартал 2019 года, а также отчет за первый квартал текущего года.

Как сообщают в инвестиционной компании Avesta Investment Group, пандемия COVID-19 оказала негативное влияние на деятельность Uzbekistan Airways — на II квартал пришлось лишь 18,6% выручки.

Известно, что за этот период общие активы авиакомпании выросли на 1,4% и составили 17,5 трлн сумов, в то время как собственный капитал увеличился на 2,9% до 5,79 трлн сумов. По итогам первого квартала (январь-март) 2020 года, чистый убыток компании достиг уровня в 299,7 млрд сумов при выручке 1,44 трлн сумов.

Напомним: в мае глава республики Шавкат Мирзиёев на очередном совещании озвучил, что наиболее пострадавшим от карантина АО Uzbekistan Airways и Uzbekistan Airports была предоставлена отсрочка по кредитам на 122 миллиона долларов и налоговые льготы на более чем 60 миллиардов сумов. Также в рамках встречи обсуждался вопрос о передаче национальной авиакомпании в управление престижной зарубежной организации.