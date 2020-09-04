Ташкент и Бишкек намерены довести товарооборот до $1 млрд

Заместитель премьера Узбекистана Сардор Умурзаков и вице-премьер Кыргызстана Эркин Асрандиев в четверг по видеоконференции обсудили перспективы расширения инвестиционного, торгового и транспортно-логистического партнерства двух стран.

ТАШКЕНТ, 4 сен — Sputnik. Узбекистан и Кыргызстан намерены довести взаимный товарооборот до миллиарда долларов, чтобы преодолеть негативное воздействие пандемии коронавируса COVID-19, сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций и внешней торговли (МИВТ) РУз.

В четверг заместитель премьера Узбекистана Сардор Умурзаков и вице-премьер Кыргызстана Эркин Асрандиев по видеоконференции обсудили перспективы расширения инвестиционного, торгового и транспортно-логистического партнерства двух стран.

"Была достигнута договоренность о принятии скоординированных мер по преодолению негативного воздействия пандемии (коронавируса. — Прим. ред.) с целью доведения объемов взаимной торговли до одного миллиарда долларов в ближайшее время", — говорится в публикации на сайте МИВТ по итогам переговоров. По данным пресс-службы, за последние три года товарооборот между двумя странами вырос почти в пять раз, до 818,4 миллиона долларов по итогам 2019-го.

Кроме того, стороны договорились совместно разработать и утвердить дорожную карту по расширению и углублению сотрудничества между Узбекистаном и Кыргызстаном в сфере промышленной кооперации и приступить к ее практической реализации.

Участники встречи также приветствовали запуск мультимодальных перевозок по коридору "Узбекистан — Кыргызстан – Китай" с использованием автотранспорта на участке "Андижан — Ош — Иркештам — Кашгар", позволивший достичь существенного сокращения грузов и оптимизации транспортных затрат перевозчиков.

По данным узбекской стороны, по итогам 2019 года объемы железнодорожных грузоперевозок между двумя странами выросли на 10,7 процента и составили 1,47 миллиона тонн, автомобильных — на 38,2 процента, до 1,49 миллиона тонн.