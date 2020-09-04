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Месторождение природного газа

Узбекистан остановил экспорт газа в Таджикистан

© Sputnik / Павел Паламарчук
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200904/14909123/Uzbekistan-ostanovil-eksport-gaza-v-Tadzhikistan.html

Глава Антимонопольной службы при президенте Таджикистана Абдулмаджид Муминзод на пресс-конференции в пятницу заявил, что Узбекистан и Казахстан прекратили поставки газа в республику.

ТАШКЕНТ, 4 сен — Sputnik. Узбекистан до конца года остановил экспорт сжиженного природного газа (СПГ) в Таджикистан, заявил на пресс-конференции глава Антимонопольной службы при президенте РТ Абдулмаджид Муминзод. Об этом сообщает Sputnik Таджикистан.

Кроме того, по его словам, поставки голубого топлива в республику прекратил Казахстан, но только на сентябрь. 

Насколько сократились показали по транспортировке СПГ, Муминзод уточнять не стал.

По данным Антимонопольной службы, Таджикистан в основном закупает газ в Казахстане, Узбекистане и России. В частности, на Казахстан приходится 92,3 процента от общего объема поставок, на Узбекистан — 7,4 процента, на Россию — меньше одного процента, уточнил Муминзод.

© Sputnik / Евгений Биятов
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В январе премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов заявил, что к 2025 году страна намерена прекратить экспорт природного газа, весь добываемый объем планируется перерабатывать внутри нее.

Позднее глава "Узтрансгаза" Улугбек Сайидов высказался о необходимости отказаться от экспорта газа, сосредоточившись на потребностях внутреннего рынка и переработке сырья для продажи продукции с высокой добавленной стоимостью.

На одном из июльских совещаний под председательством президента Шавката Мирзиёева говорилось, что из-за пандемии коронавируса экспорт добываемого в Узбекистане природного газа в Китай сократился в три раза, а в Россию — полностью прекратился.

Теги:
Экспорт, газ, Таджикистан, Узбекистан



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