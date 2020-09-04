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Власти Узбекистана увеличили прогноз роста ВВП в 2020 году до 2,2%

Pixabay
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200904/14911436/Vlasti-Uzbekistana-uvelichili-prognoz-rosta-VVP-v-2020-godu-do-22.html

Первый этап программы, рассчитанный до конца этого года, включает меры по стабилизации и восстановления роста экономики.

ТАШКЕНТ, 4 сен - Sputnik. Власти Узбекистана увеличили прогноз роста ВВП страны в 2020 году до 2,2%, следует из новой программы по восстановлению экономики в период пандемии коронавируса COVID-19, обнародованной в пятницу.

"При полной реализации предлагаемых мер показатели на 2020 год будут усилены следующим образом: рост ВВП - 102,2%", - говорится в тексте программы.

Первый этап программы, рассчитанный до конца этого года, включает меры по стабилизации и восстановления роста экономики: он предусматривает эффективное использование внешних заимствований, оптимизацию инвестиционных расходов государства, а также завершение работы по оптимизации таможенных и налоговых льгот.

На втором этапе правительство продолжит системные реформы, обеспечивающих с 2021 года темпы экономического роста в 5-5,5%, отмечается в программе. Власти страны планируют ускорить расширение географии экспорта, в частности, выхода на европейские и азиатские рынки, продолжить реформировать аграрный сектор и совершенствовать конкурентную и промышленную политики.

Программа восстановления экономики Узбекистана до 2021 года – главное >>

"Вместе с тем, с учетом продолжительности внешнего воздействия и тяжести последствий пандемии на отдельные отрасли и сектора экономики (туризм, транспорт, экспорт) их выход на докризисные тенденции может выйти за пределы 2021 года", - уточняется в программе.

Теги:
Экономика, ВВП, Узбекистан, Узбекистан



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