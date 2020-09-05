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Сбор урожая хлопка

Названа стоимость ручного сбора хлопка в Узбекистане

© Sputnik / Денис Абрамов
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200905/14914944/Nazvana-stoimost-ruchnogo-sbora-khlopka-v-Uzbekistane.html

В Министерстве занятости и трудовых отношений республики рассказали, как в этом году будет организован процесс сбора урожая.

ТАШКЕНТ, 5 сен — Sputnik. Замминистра занятости и трудовых отношений Узбекистана Баходир Умрзаков озвучил тарифы по оплате ручного сбора хлопка в 2020 году.

По его словам, за килограмм на первом этапе будет выплачиваться тысяча сумов, на втором — 1,4 тысячи. За день плодотворной работы, отметил Умрзаков, можно будет заработать около 100–120 тысяч сумов.

"Для всех сборщиков будут созданы условия труда. В первую очередь будут задействованы безработные: молодые люди, женщины и пожилые", — сказал Умрзаков на пресс-конференции в Агентстве информации и массовых коммуникаций.

Он так подчеркнул, что в течение хлопкового сезона в этом году ни один наемный рабочий не пойдет на поля без контракта.

Сбор урожая хлопка
© Sputnik / Денис Абрамов
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"<...> трудовое законодательство, рекомендации Международной организации труда неукоснительно соблюдаются, принудительный труд и детский труд запрещены. В предыдущие годы были случаи принудительного и детского труда. Однако в этом году мы серьезно относимся к этому. Без контракта ни один наемный рабочий не будет допущен на хлопковые поля", — заявил замминистра.

Также было отмечено, что каждому зарегистрировавшемуся добровольцу перед началом работ будет выплачено по 500 тысяч сумов, а руководителям отрядов — по два миллиона.

"Мы должны привлекать их к сбору хлопка не путем запугивания, а посредством материального стимулирования. Если есть те, кто нарушает требования государства, они будут строго наказаны", — подчеркнул Умрзаков.

Каждый, кто хочет стать добровольцем, может зайти на сайт terim.uz, и выбрать район, в котором ему удобнее трудиться. 

Теги:
Министерство занятости и трудовых отношений, Узбекистан, сбор хлопка, хлопок



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