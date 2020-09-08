Казахстан продолжит экспортировать зерно и муку в Узбекистан

На сегодня в РК убрано уже более 60 процентов урожая. Он не ниже прошлого года, поэтому Минсельхоз не рассматривает вопрос запрета его продажи за границу.

ТАШКЕНТ, 8 сен — Sputnik. Казахстан в 2020-2021 году маркетинговом году продолжит экспортировать зерно и муку на традиционные рынки — в Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан, Кыргызстан, Афганистан, Иран, сообщил первый вице-министр сельского хозяйства республики Айдарбек Сапаров. Об этом сообщает Sputnik Казахстан.

По его словам, на сегодня в стране убрано уже более 60 процентов урожая. Он не ниже прошлого года, поэтому Минсельхоз не рассматривает вопрос запрета продажи зерна за границу.

"Мы экспортируем в порядка 40 стран мира. Около восьми миллионов тонн зерна прогнозируем (экспортировать. — Прим. ред.) в этом маркетинговом году, с июля 2020-го по июль 2021 года", — рассказал вице-министр.

Узбекистан в 2019-м купил за границей 500 тысяч тонн муки и 3,2 миллиона тонн зерна, то есть примерно половину своего продовольственного потребления, писал политолог Дмитрий Верхотуров ранее. Казахстан, отмечал он, республика, которая имела и имеет большой переходящий запас зерна. Так, в 2019 году он собрал урожай в 19,3 миллиона тонн зерна. При этом на начало 2019-го запас зерна прошлых лет составил 14,4 миллиона тонн.