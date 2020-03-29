Чем обернется для стран ЦА запрет на вывоз продуктов из Казахстана?

Политолог Дмитрий Верхотуров рассуждает для Sputnik о том, чего следует ожидать странам Центральной Азии после того, как в Казахстане начал действовать запрет на вывоз продуктов, которые для данных республик являются очень значимыми.

В рамках режима чрезвычайного положения, введенного в Казахстане, с 22 марта начал действовать запрет на вывоз с территории этой страны нескольких видов социально значимых продуктов, в частности, муки, сахара, гречки, подсолнечного масла и некоторых видов овощей.

Формулировка отданного распоряжения, как его изложил министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов, позволяет судить, что это ограничение пока что на месяц, до окончания срока введенного ранее чрезвычайного положения; однако, не факт, что и то, и другое, не будет продлено, если пандемия будет продолжаться.

При этом министр отметил, что "государство обеспечивает открытость границ для грузовых перевозок и сохранение экспортных поставок".

Такое решение вызвало тревогу у южных соседей Казахстана.

Узбекистан, Кыргызстан и Таджикистан либо приобретают эти виды товаров в РК, либо привозят транзитом, в том числе из России.

Запасы зерна в Казахстане

Чем вызвано это решение – понятно. Любое правительство обязано контролировать социально-экономическую ситуацию в стране.

Но отметим, что Казахстан — республика, собирающая много зерна, она имела и имеет большой переходящий запас зерна. В 2019 году Казахстан собрал урожай в 19,3 миллиона тонн зерна. При этом на начало 2019 года запас зерна прошлых лет составил 14,4 миллиона тонн.

Внутреннее потребление Казахстана складывается из семенного фонда — 6 миллионов тонн, продовольственного потребления — 5 миллионов тонн, переработки в промышленном производстве — 1,8 миллиона тонн, потребление населением (как корм скоту и тому подобные нужды) – 0,3 миллиона тонн и потери — 0,6 миллиона тонн.

Итого: 13,7 миллиона тонн внутреннего потребления.

Наличные ресурсы урожая и запаса — 33,7 миллиона тонн, потребление — 13,7 миллиона тонн, остаток получается 20 миллионов тонн.

Около 8,5 миллиона тонн зерна Казахстан экспортирует, так что чистый остаток на начало 2020 года должен составлять 11,5 миллиона тонн. Меньше, чем в прошлые годы, когда казахстанские аграрии дружно жаловались на переполненные элеваторы и склады, но все же очень значительный продовольственный ресурс.

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При населении Казахстана порядка 18,8 миллиона человек и среднедушевом потреблении в 2019 году в 120 килограммов хлебопродуктов, на все нужды населения хватило бы около 3 миллионов тонн (при 75%-ном помоле).

Наличного запаса (на начало 2020 года) хватает Казахстану почти на четыре года. Так что с точки зрения запасов, проблем с хлебом в Казахстане нет.

Мука очень нужна Узбекистану и другим странам ЦА

Но проблема с хлебом существует у южных соседей Казахстана.

Кыргызстан в 2019 году импортировал муки 69,2 тысячи тонн. В декабре 2019 года обсуждалось даже введение моратория на импорт муки.

Республика импортировала в том же году 153 тысячи тонн зерна при собственном урожае в 1,8 миллиона тонн, в том числе 665,7 тысяч тонн пшеницы. Продовольственного зерна не хватает (потребление около 768 тысяч тонн, необходимый импорт — 102,3 тысячи тонн). Но в целом ситуация вовсе не катастрофическая.

Узбекистан и Таджикистан импортируют гораздо больше. Узбекистан в 2019 году закупил 500 тысяч тонн муки и 3,2 миллиона тонн зерна, то есть примерно половину своего продовольственного потребления.

Таджикистан импортировал около 1 миллиона тонн зерна и 56 тысяч тонн муки. Импортом покрывается порядка 60% внутреннего потребления хлебопродуктов в республике.

Эти три республики покупают муку почти исключительно в Казахстане, и суммарный ввоз составляет 625 тысяч тонн (833 тысячи тонн зерна при 75%-ном помоле).

Среднемесячный импорт в эти три республики составляет 52 тысячи тонн муки. Без него могут возникнуть серьезные продовольственные затруднения.

Казахстан — транзитный хаб поставок сахара

По сахару ситуация несколько другая.

Кыргызстан выращивает сахарную свеклу и потому имеет возможность покрыть свои потребности в сахаре. В 2019 году импорт сахара составил всего 1,3 тысяч тонн, тогда как экспорт — 19,3 тысячи тонн.

Казахстан в 2019 году импортировал 390,5 тысяч тонн сахара (219,6 тысяч тонн из России), Узбекистан — 114,6 тысяч тонн (из России 96,5 тысяч тонн), Таджикистан — 78,9 тысяч тонн (62,7 тысяч тонн).

Поставки сахара-рафинада почти целиком покрывались ввозом из России и Украины. Также есть ввоз сахара-сырца для внутренней переработки.

В принципе, Россия, которая в 2019 году вывезла 640 тысяч тонн сахара, в состоянии покрыть все потребности в сахаре-рафинаде в странах Центральной Азии. Поэтому все вопросы сахарных поставок лучше решать совместно с Москвой.

Казахстан в этом случае выступает своего рода транзитным хабом, по которому сахар поступает в Узбекистан и Таджикистан. Этот момент обязательно нужно учитывать, чтобы не поставить своих соседей в затруднительное положение.

Целесообразно создать продовольственную комиссию ЕАЭС

Итак, сложившаяся система продовольственного рынка Центральной Азии показывает, что Казахстан играет значительную роль в снабжении Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана импортными продовольственными товарами.

Любые ограничения вывоза перечисленных продуктов, даже на месяц объявленного чрезвычайного положения, ставят эти страны перед лицом серьезных трудностей.

Положение на рынке Узбекистана и Таджикистана еще до коронавируса, в конце 2019 — начале 2020 года, уже было сложным, наблюдалось вздорожание продуктов, что говорит о дефиците. Введенные ограничения эти проблемы только усугубляют.

Представляется, что Казахстану необходимо не только заботиться о своем продовольственном рынке, но и бронировать определенные квоты по пшенице и муке для соседних республик, а также обеспечивать надежный и бесперебойный транзит продовольственных грузов в южные республики Центральной Азии.

Постановка этого вопроса в стиле каждый за себя ничего, кроме серьезных и трудноразрешимых проблем, создать не может.

Раз уж сложилась такая ситуация и не очень понятно, сколь долго она продлится, то целесообразно в рамках ЕАЭС создать общую продовольственную комиссию (с участием Узбекистана, зависимого от рынка организации) – для совместного и взвешенного решения этих проблем.