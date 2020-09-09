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Кроссовки Nike

В Узбекистане начнут производство кроссовок Nike и Adidas

© AFP 2018 / Sean M. Haffey
Экономика
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Sputnik Узбекистан
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Также есть неплохой план - превратить республику в производственный хаб отрасли всей Центральной Азии.

ТАШКЕНТ, 9 сен - Sputnik. Совсем скоро в Узбекистане начнут производить всемирно известные кроссовки Nike и Adidas, об этом рассказал председатель ассоциации "Узчармсаноат" Фахриддин Бобоев в интервью Review.uz.

"Есть договоренность с ведущими компаниями Nike и Adidas о выходе на наш рынок. Производство спортивной обуви будет налажено в Андижанской области. На заводе ООО СП SinoInternational на условиях аутсорсинга планируют выпускать 3 миллиона пар кроссовок под всемирно известным брендом", – заявил Бобоев.

Также есть план - превратить республику в производственный хаб отрасли всей Центральной Азии: из соседних стран будет стекаться кожевенное сырье – шкуры животных – для их дальнейшей глубокой переработки и выпуска готовой продукции с высокой добавленной стоимостью.

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По итогам 2020 года объемы производства кожевенных товаров вырастут, по сравнению с 2019-м, в 1,3 раза (1 460 млн кв. дм), обувной продукции – в 1,3 раза (111,8 млн пар) и кожгалантереи – в 1,2 раза (72,8 млрд сумов).

Теги:
Adidas, Nike, мода, мода, производство, обувь, Узбекистан, Узбекистан



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