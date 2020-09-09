Когда главы государств ЕАЭС рассмотрят присвоение Узбекистану статуса наблюдателя

В начале сентября Совет ЕЭК рассмотрел проект решения ВЕЭС по вопросу предоставления РУз статуса государства-наблюдателя при ЕАЭС. Окончательное решение будут принимать главы государств союза.

ТАШКЕНТ, 9 сен — Sputnik. Главы государств ЕАЭС рассмотрят вопрос присвоения Узбекистану статуса страны-наблюдателя в конце года на заседании Высшего евразийского экономического совета (ВЕЭС), сообщила в ходе онлайн-брифинга помощник председателя коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Ия Малкина.

"Традиционно Высший госсовет заседает к концу года, мы планируем, что в этом году эта традиция не будет нарушена. И, в том числе, предполагаем, что вопрос о предоставлении Узбекистану статуса государства-наблюдателя при Евразийском экономическом союзе также будет рассмотрен главами государств", — сказала Малкина.

В начале сентября Совет ЕЭК рассмотрел проект решения ВЕЭС по вопросу предоставления Узбекистану статуса государства-наблюдателя при ЕАЭС. Ранее с просьбой рассмотреть этот вопрос к председателю ВЕЭС Александру Лукашенко обратился узбекский лидер Шавкат Мирзиёев.

Как объясняла ЕЭК, представители государства-наблюдателя могут присутствовать по приглашению на заседаниях органов союза без права участия в принятии решений и получать принимаемые документы неконфиденциального характера.

Евразийский экономический союз — международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. Его участники — Россия, Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан. Наблюдателем на сегодня является Молдова.

Евразийская экономическая комиссия — постоянно действующий наднациональный регулирующий орган ЕАЭС. Данная организация была создана решением президентов России, Беларуси и Казахстана и функционирует со 2 февраля 2012 года.