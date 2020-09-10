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Кроссовер KIA Seltos

В Узбекистане начнут выпускать автомобили KIA

© AP Photo / Damian Dovarganes
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200910/14948277/V-Uzbekistane-nachnut-vypuskat-avtomobili-KIA.html

На первом этапе мощности производства составят 25 тысяч автомобилей, на втором (к концу 2022 года) – планируется их довести до 100 тысяч автомобилей в год.

ТАШКЕНТ, 10 сен - Sputnik. KIA Motors Rus и узбекистанское ООО "Roodell group" в ноябре запустят сборку двух моделей южнокорейской компании - кроссовера Seltos и бизнес-седана K5 в Джизакской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу местного инвестора.

"Компания Roodell объявляет, что с ноября 2020 года на заводе ADM-Jizzakh начнется сборка новейших моделей KIA Seltos и KIA К5", - говорится в сообщении.

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Завод разместится на территории свободной экономической зоны (СЭЗ) "Джизак".

По данным компании, на первом этапе мощности производства составят 25 тысяч автомобилей, на втором (к концу 2022 года) – планируется их довести до 100 тысяч автомобилей в год.

"Рынок стран СНГ обладает огромным потенциалом, мы видим растущий интерес к автомобилям KIA. Это один из первых крупных проектов в качестве региональной штаб-квартиры", - заявил президент KIA Motors в России и СНГ Чжин-Ха Ким, его цитирует пресс-служба узбекистанского партнера.

Напомним, в марте АО "Узавтопром" и "Фольксваген Груп Рус" подписали соглашение об организации производства минивэна Volkswagen Caddy в 2020 году на территории СЭЗ "Джизак". Первоначальная мощность методом крупно-узловой сборки составит до 20 тысяч автомобилей в год.

Теги:
KIA, Южная Корея, производство, автомобиль, автомобили, Узбекистан, Узбекистан, Джизакская область, Джизак



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