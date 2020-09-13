Узбекистан и Турция договорились о строительстве ТЭС к 2022 году

ТАШКЕНТ, 13 сен — Sputnik. Власти республики и представители турецкой энергетической компании Cengiz Enerji договорились о сроках строительства тепловой электростанции мощностью 240 МВт в Ташкентской области.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства инвестиций и внешней торговли РУз.
"Строительные работы планируется начать до конца текущего года с вводом объекта в эксплуатацию в течение 12 месяцев с момента начала строительства", — говорится в заявлении ведомства.
По итогам встречи стороны также подписали инвестиционное соглашение — строительство ТЭС позволит обеспечить привлечение прямых турецких инвестиций в размере до 150 миллионов долларов.
- Тепловая электростанция в Ташкентской области: турецкая Cengiz Enerji построит ТЭС к 2022 году
- Тепловая электростанция в Ташкентской области: турецкая Cengiz Enerji построит ТЭС к 2022 году
- Тепловая электростанция в Ташкентской области: турецкая Cengiz Enerji построит ТЭС к 2022 году
Помимо этого, был подписан контракт с АО "Национальные электрические сети Узбекистана" о покупке электроэнергии у турецкой компании сроком на 25 лет.
Отмечается, что данный проект позволит создать 500 новых рабочих мест в период строительства объекта и 100 рабочих мест во время эксплуатации ТЭС.
Электростанция обеспечит выработку энергии в объеме 2 миллиарда киловатт-час. Это, как ожидается, диверсифицирует энергетический баланс Узбекистана путем сокращения потребления природного газа, который затрачивается на выработку электроэнергии.