Узбекистан и Турция договорились о строительстве ТЭС к 2022 году

Договоренность по данному проекту была достигнута в ходе визита правительственной делегации Республики Узбекистан в Турецкую Республику в июле этого года.

ТАШКЕНТ, 13 сен — Sputnik. Власти республики и представители турецкой энергетической компании Cengiz Enerji договорились о сроках строительства тепловой электростанции мощностью 240 МВт в Ташкентской области.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства инвестиций и внешней торговли РУз.

"Строительные работы планируется начать до конца текущего года с вводом объекта в эксплуатацию в течение 12 месяцев с момента начала строительства", — говорится в заявлении ведомства.

По итогам встречи стороны также подписали инвестиционное соглашение — строительство ТЭС позволит обеспечить привлечение прямых турецких инвестиций в размере до 150 миллионов долларов.

Помимо этого, был подписан контракт с АО "Национальные электрические сети Узбекистана" о покупке электроэнергии у турецкой компании сроком на 25 лет.

Отмечается, что данный проект позволит создать 500 новых рабочих мест в период строительства объекта и 100 рабочих мест во время эксплуатации ТЭС.

Электростанция обеспечит выработку энергии в объеме 2 миллиарда киловатт-час. Это, как ожидается, диверсифицирует энергетический баланс Узбекистана путем сокращения потребления природного газа, который затрачивается на выработку электроэнергии.