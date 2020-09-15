Глава "Росатома" намерен посетить Узбекистан, чтобы обсудить контракт по АЭС

Напомним: в сентябре 2018-го правительства РФ и Узбекистана подписали соглашение о сотрудничестве при строительстве АЭС на территории республики.

ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев планирует посетить Узбекистан. Об этом он сообщил накануне в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

"Плюс Узбекистан (в числе стран, где "Росатом планирует построить АЭС" — ред.), в который я улетаю (после интервью). Два блока (АЭС) сейчас обсуждаем очень активно", — заявил Лихачев.

Ранее замминистра энергетики Шерзод Ходжаев отмечал, что узбекская сторона пока не готова к подписанию контракта с Россией на строительство в республике атомной электростанции (АЭС).

Однако, как подчеркивал Ходжаев, процесс детальной проработки договора находится "на финишной прямой".

Напомним: Россия и Узбекистан подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве при строительстве АЭС на территории республики еще в сентябре 2018 года. "Росатом" намерен возвести в республике комплекс из двух энергоблоков поколения "3+" с реакторными мощностью 1,2 ГВт.

В будущем мощность станции может быть увеличена еще вдвое — до 4,8 ГВт.

Предварительно АЭС будет располагаться вблизи озера Тузкан в Джизакской области, сейчас на этой территории ведутся инженерно-изыскательные работы.

Также отметим, что в феврале 2019-го глава республики Шавкат Мирзиёев утвердил концепцию развития атомной энергетики в стране на 10 лет.

Согласно документу, строительство АЭС запланировано на 2022 году. В этот проект планируется привлечь кредит российского правительства.