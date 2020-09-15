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Встреча с представителями Правительства Российской Федерации во главе с заместителем Председателя Правительства А. Оверчуком

Узбекистан и РФ намерены вместе совершенствовать налоговое администрирование

Информационная служба Министерства экономического развития и сокращения бедности
Экономика
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Между министерствами финансов Узбекистана и России подписано Соглашение об оказании РФ безвозмездной технической помощи Узбекистану в целях развития системы налогового администрирования.

ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. В Министерстве экономического развития и сокращения бедности сообщили о состоявшейся встрече руководителя ведомства Джамшида Кучкарова с представителями правительства РФ во главе с заместителем председателя правительства Алексеем Оверчуком.

Встреча с представителями Правительства Российской Федерации во главе с заместителем Председателя Правительства А. Оверчуком
Информационная служба Министерства экономического развития и сокращения бедности
Встреча с представителями Правительства Российской Федерации во главе с заместителем Председателя Правительства А. Оверчуком
Участие в дискуссии приняли министр финансов Тимур Ишметов, министр занятости и трудовых отношений Нозим Хусанов, председатель Государственного налогового комитета Шерзод Кудбиев, пиректор Агентства "Узстандарт" Дильшод Саттаров, а также ответственные сотрудники других министерств и ведомств.

Обсудили проекты в рамках регионального сотрудничества, в частности, рассмотрели вопросы реализации плана мероприятий, в целях совершенствования налогового и таможенного администрирования.

Для справки: Между министерствами финансов Узбекистана и России подписано Соглашение об оказании РФ безвозмездной технической помощи Узбекистану в целях развития системы налогового администрирования, включая совершенствование налогообложения имущества и создания системы работы с налогоплательщиками.

Перевал Камчик в Тянь-Шане
© Sputnik / Александр Поляков
В Узбекистане учреждено Агентство по кадастру

Стороны также обсудили сотрудничество в рамках совершенствования кадастровой деятельности. Сейчас с Росреестром проводятся переговоры по сотрудничеству на 2020-2021 гг., с учетом продолжения проекта по совершенствованию налогообложения недвижимого имущества проводимого ФНС России, который также будет финансироваться российской стороной.

В рамках проекта "Создание системы государственной кадастровой оценки и определения кадастровой стоимости объектов недвижимости, в том числе для целей налогообложения в Республике Узбекистан" планируется реализовать следующие задачи:

  • проведение тестовой массовой оценки объектов недвижимости;
  • разработка нормативного правового обеспечения процедуры учета, регистрации прав и проведения государственной кадастровой оценки объектов недвижимости, утверждения и сопровождения ее результатов;
  • разработка единой методологии проведения государственной кадастровой оценки;
  • разработка и апробация программно-технических решений по построению автоматизированных информационных систем ("Фонд данных государственной кадастровой оценки", "Мониторинг рынка недвижимости", "Определение кадастровой стоимости");
  • разработка образовательных программ и обучение специалистов, осуществляющих определение кадастровой стоимости и привлекаемых к определению кадастровой стоимости.

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В завершение встречи стороны определили основные направления дальнейшего сотрудничества, а также согласовали мероприятия по реализуемым мероприятиям.

Теги:
сотрудничество, налоги, Экономика, Узбекистан, Россия



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