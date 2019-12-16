Когда в Узбекистане начнут внедрять кадастровые паспорта нового образца

ТАШКЕНТ, 16 дек — Sputnik. В Узбекистане с 1 марта 2020 года начнут выдавать кадастровые паспорта нового образца — в пластиковой форме. Соответствующее постановление правительства опубликовано на портале Lex.uz.

Паспорта планируется внедрять поэтапно. Первыми их начнут выдавать центры государственных услуг столицы, а также Андижанской, Наманганской и Ферганской областей. Во всех остальных регионах новые паспорта появятся в течение 2020-2022 годов.

Напомним, кадастровый паспорт взамен кадастрового дела и двух свидетельств о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и земельный участок начали выдавать в Узбекистане в прошлом году.

Кадастровый паспорт — это бланк защищенной формы с водяными знаками. В нем есть информация о технических параметрах объекта недвижимости, кадастровой стоимости, плане, а также сведения о владельцах и сведения о государственной регистрации прав на объект жилого фонда.

Паспорт имеет QR-код, по которому в режиме онлайн можно проверить его статус, подлинность, а также получить сведения о соответствии технических параметров объекта жилого фонда параметрам, указанным в паспорте.