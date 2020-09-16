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Кольцепрядильная машина немецкой фирмы Saurer Schlafhorst

Узбекистан и Малайзия намерены создать совместное текстильное производство

Saurer Schlafhorst
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200916/14991659/Uzbekistan-i-Malayziya-namereny-sozdat-sovmestnoe-tekstilnoe-proizvodstvo.html

Стороны договорились рассмотреть возможность реализации инвестиционного проекта по организации полного цикла производства от хлопчатобумажной пряжи до конечной готовой продукции.

ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. Глава малазийской компании Vichy International Limited заинтересован в создании высокотехнологичного совместного производства в Узбекистане, которое также будет принимать заказы от всемирно известных брендов (ZARA, Marks & Spencer, Tommy Hilfiger и других) для экспорта производимой продукции на рынки зарубежных стран.

Текстильные фабрики
© Sputnik / Дмитрий Виноградов
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Об этом шла речь в рамках онлайн-переговоров, участие в которых приняли посол Узбекистана в Малайзии Равшан Усманов, председатель Ассоциации "Узтекстильпром" Илхом Хайдаров, заместитель хокима Бухарской области Ризо Асадов, представители Министерства инвестиций и внешней торговли и директор малазийской компании Vichy International Limited Чандра Секар, передает ИА "Dunyo".

В ходе встречи договорились рассмотреть возможность реализации инвестиционного проекта по организации полного цикла производства от хлопчатобумажной пряжи до конечной готовой продукции.

Для справки: Компания Vichy International Limited основана в 1999 году и занимается производством хлопчатобумажной пряжи и готовой текстильной продукции. Производственные мощности предприятия расположены в Малайзии и Индонезии. Продукция компании экспортируется на рынки стран Юго-Восточной Азии и Европы.

Напомним, по данным пресс-службы "Узтекстильпрома", обнародованным в августе, Узбекистан по итогам января-июля экспортировал текстильную продукцию на миллиард долларов, темп роста составил 112 процентов.

При этом доля пряжи в общем объеме экспорта составила 49 процентов, продукции с добавленной стоимостью и высокой добавленной стоимостью (ткани и трикотажные изделия, готовая одежда) — 51 процент.

Теги:
производство, текстильная продукция, Узтекстильпром, Узбекистан, Малайзия



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