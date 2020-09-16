На внедрение инноваций в сельское хозяйство направят 250 млрд сумов

В следующем году запланировано довести площадь земель, оснащенных водосберегающими технологиями до 600 тысяч гектаров.

ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. В рамках видеоселекторного совещания Шавкат Мирзиёев озвучил меры по внедрению сберегающих технологий и реализации проектов государственно-частного партнерства в водном хозяйстве, сообщает пресс-служба главы государства.

В ходе дискуссии критически проанализирована работа по управлению водными ресурсами в Каракалпакстане, областях и в разрезе районов. Запланировано довести в следующем году площадь земель, оснащенных водосберегающими технологиями до 600 тысяч гектаров.

Президент поручил выделить на эти цели средства из государственного бюджета, предоставить субсидии для покрытия части затрат предпринимателей, а также кредиты фермерским хозяйствам и кластерам через коммерческие банки с привлечением средств международных финансовых институтов.

Широкое внедрение водосберегающих технологий приведет к росту спроса на них. Однако мощностей 13 предприятий, производящих подобное оборудование в Узбекистане, отметил Мирзиёев, не хватит на покрытие и половины прогнозируемой потребности на следующий год. В этой связи глава республики поставил задачу создать такие предприятия в Самаркандской, Ташкентской и Наманганской областях.

Глава государства подчеркнул важность налаживания лазерного нивелирования хлопковых, зерновых и рисовых полей. Министерству финансов поручено выделить из Фонда развития сельского хозяйства не менее 250 миллиардов сумов кредитов для внедрения такой технологии.

Еще одна проблема, препятствующая рациональному использованию воды, заключается в том, что сегодня автоматизированными системами контроля оснащены лишь 2 процента из более чем 3 тысяч водоизмерительных постов и 2,5 процента из 400 крупных водных сооружений. В этой связи Министерству водного хозяйства поручено внедрить автоматизированную систему контроля воды в режиме реального времени в 150 постах до конца текущего года и во всех постах – начиная со следующего года.

Мирзиёев акцентировал внимание и на необходимости развития рыбоводства в коллекторных водах.

Поручено расширить гидрогеологическую разведку на основе наманганского опыта и эффективно использовать подземные водные ресурсы.

К строительству и реконструкции ирригационных и мелиоративных сооружений важно привлекать ученых, отметил президент. Они будут участвовать во всем процессе от подготовки предпроектной документации объектов до их ввода в эксплуатацию, а также научно и технически сопровождать строительство.