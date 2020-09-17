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В Ташкенте стартовала бизнес-миссия Российской госкорпорации ВЭБ.РФ

Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200917/14994204/V-Tashkente-startovala-biznes-missiya-Rossiyskoy-goskorporatsii-VEBRF-.html

В рамках встречи предприниматели и представители органов власти обсуждают потенциальные экспортные проекты российско-узбекского сотрудничества.

ТАШКЕНТ, 17 сен — Sputnik. В столице началась конференция, посвященная бизнес-миссии Российской госкорпорации ВЭБ.РФ при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ и Министерства инвестиций и внешней торговли Узбекистана. 

В рамках встречи предприниматели и представители органов власти обсуждают потенциальные экспортные проекты российско-узбекского сотрудничества.

В мероприятии принимают участие представители финансового, телекоммуникационного, машиностроительного, транспортного, энергетического, медицинского и других секторов российской экономики, в том числе "КАМАЗ", "ВымпелКом", "Трансмашхолдинг", "ЛАНИТ", Газпромбанк, "Хевел", "Эйдос-Медицина".

"Будет создан отдельный координационный совет, который начнет заниматься мониторингом качественной реализации всех проектов и договоренностей во главе с премьер-министром", - сказал зампремьер, министр инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан Сардор Умурзаков.

Также спикер добавил, что предполагается введение отдельной должности заместителя министра внешней торговли, который будет работать только по вопросам взаимодействия с Российской Федерацией. 

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 23 августа принял первого заместителя председателя правительства Российской Федерации Игоря Шувалова.
Пресс-служба президента РУз
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Напомним: группа ВЭБ.РФ активно участвует в развитии экономических отношений между Россией и Узбекистаном. В 2019-2020 гг. были успешно реализованы сделки по поставке российских вагонов для столичного метрополитена, оборудования для электроэнергетики. В мае 2020 года в рамках кредитного договора с Узнацбанком было открыто финансирование по проекту поставки в республику магистральных грузовых электровозов производства "Трансмашхолдинга". В Узбекистане при участии ВЭБ.РФ и Российского экспортного центра реализуется 15 проектов общей стоимостью 63 млрд рублей, на рассмотрении находится еще 19 проектов на сумму 542 млрд рублей.

Теги:
бизнес-миссия, Узбекистан, Россия



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