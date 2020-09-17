В Андижане израильские специалисты запустят современную птицефабрику

Предварительная стоимость проекта оценивается в 46 млн долларов. Производственная мощность фабрики позволит выпускать до 14 тысяч тонн мяса бройлеров в год.

ТАШКЕНТ, 17 сен — Sputnik. ХК "Узбекозиковкатхолдинг" и израильская компанией Levia Group реализуют в Андижане инвестпроект в сельскохозяйственной отрасли. Об этом сообщили в пресс-службе отечественного холдинга.

Во время проведения переговоров председатель "Узбекозиковкатхолдинг" Тохиржон Жалилов совместно с представителями Levia Group обсудили вопросы по строительству птицефабрики в Улугнарском районе Андижанской области.

Известно, что предварительная стоимость проекта оценивается в $46 млн. Производственная мощность фабрики позволит выпускать до 14 тысяч тонн мяса бройлеров в год.

Первая ознакомительная поездка израильских специалистов на предполагаемое место размещения будущей птицефабрики состоялась в мае 2018 года. Во время экскурсии они осмотрели и одобрили выделенный участок земли, а также встретились с представителями власти на местах.

По результатам переговоров был подписан меморандум о создании совместного предприятия.

Напомним: в ноябре 2018 года глава государства Шавкат Мирзиёев подписал постановление, которым утвердил дополнительные меры по дальнейшему развитию птицеводства в республике.