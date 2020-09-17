15:22 17 Сентября 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB137.65
  • EUR12194.82
  • USD10295.33
Поиск
Молодые курицы в корпусе для выращивания молодняка на птицефабрике

В Андижане израильские специалисты запустят современную птицефабрику

© Sputnik / Наталья Горшкова
Экономика
Получить короткую ссылку
53 0 0
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/07e4/09/11/14997431.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200917/14997199/V-Andizhane-izrailskie-spetsialisty-zapustyat-sovremennuyu-ptitsefabriku.html

Предварительная стоимость проекта оценивается в 46 млн долларов. Производственная мощность фабрики позволит выпускать до 14 тысяч тонн мяса бройлеров в год.

ТАШКЕНТ, 17 сен — Sputnik. ХК "Узбекозиковкатхолдинг" и израильская компанией Levia Group реализуют в Андижане инвестпроект в сельскохозяйственной отрасли. Об этом сообщили в пресс-службе отечественного холдинга. 

Прилавок с мясом птицы. Архивное фото
© Sputnik / Евгений Биятов
Нидерланды помогут построить в Узбекистане завод по переработке мяса птицы

Во время проведения переговоров председатель "Узбекозиковкатхолдинг" Тохиржон Жалилов совместно с представителями Levia Group обсудили вопросы по строительству птицефабрики в Улугнарском районе Андижанской области.

Известно, что предварительная стоимость проекта оценивается в $46 млн. Производственная мощность фабрики позволит выпускать до 14 тысяч тонн мяса бройлеров в год.

Первая ознакомительная поездка израильских специалистов на предполагаемое место размещения будущей птицефабрики состоялась в мае 2018 года. Во время экскурсии они осмотрели и одобрили выделенный участок земли, а также встретились с представителями власти на местах.

По результатам переговоров был подписан меморандум о создании совместного предприятия. 

Напомним: в ноябре 2018 года глава государства Шавкат Мирзиёев подписал постановление, которым утвердил дополнительные меры по дальнейшему развитию птицеводства в республике.

 

Теги:
меморандум, Израиль, Узбекистан, Андижанская область, птицефабрика



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Американский апокалипсис: жуткие кадры из Орегона после пожаров
Россия отвела резерв "силовиков для Беларуси" от границы — видео
Сбор хлопка в 2020 году - расценки, льготы и условия труда
Сбор хлопка в 2020 году - расценки, льготы и условия труда

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться