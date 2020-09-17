В Узбекистане увеличилось производство автомобилей, несмотря на пандемию

В аналогичный период прошлого года объем произведенных автомобилей составил 172 748 штук, а в этом - 193 180 штук.

ТАШКЕНТ, 17 сен - Sputnik. В Узбекистане во время пандемии увеличилось производство легковых автомобилей в 1,1 раза, сообщает Госкомстат.

Оказалось, что в аналогичный период прошлого года объем произведенных автомобилей составил 172 748 штук, а в этом - 193 180 штук.

"Узбекский автопром больше всего выпустил автомобилей Cobalt – 52 202 (на 44,9% выше, чем в прошлом году), затем идет Gentra — 35 150, что на 27,9% выше, чем в прошлом году", - говорится в сообщении.

Также увеличилось производство Damas на 10,2% до 35 322, Labo — а 5,7% до 5 327. При этом сократился выпуск автомобилей Nexia – 46 409, что на 6,4% меньше, чем в прошлом году.

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Напомним, KIA Motors Rus и узбекистанское ООО "Roodell group" в ноябре запустят сборку двух моделей южнокорейской компании - кроссовера Seltos и бизнес-седана K5 в Джизакской области.

Завод разместится на территории свободной экономической зоны (СЭЗ) "Джизак".