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Шоколад

В Китае появятся узбекские конфеты

© Sputnik / Алексей Сухоруков
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200917/14999794/V-Kitae-poyavyatsya-uzbekskie-konfety.html

Примечательно, что компания впервые подписала контракт на поставку такого объема своей продукции в Китай.

ТАШКЕНТ, 17 сен - Sputnik. В Китае в скором времени появятся кондитерские изделия из Узбекистана, сообщает "Дунё".

"Узбекистан экспортирует в Китай первую партию кондитерских изделий Crafers весом около 65 тонн", - говорится в сообщении.

Сладости из Узбекистана будут распространяться по провинциальным магазинам КНР и на площадках крупнейших и популярных китайских интернет-ритейлеров.

Узбекскую продукцию предполагается закрепить на китайском рынке через 300 официальных дистрибьютеров компании Suifenhe Huilong Economic & Trade Co. Ltd.

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Примечательно, что компания впервые подписала контракт на поставку такого объема своей продукции в Китай.

Теги:
Экономика, Экспорт, конфеты, Китай, Китай, Узбекистан, Узбекистан



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