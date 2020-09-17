В Китае появятся узбекские конфеты

Примечательно, что компания впервые подписала контракт на поставку такого объема своей продукции в Китай.

ТАШКЕНТ, 17 сен - Sputnik. В Китае в скором времени появятся кондитерские изделия из Узбекистана, сообщает "Дунё".

"Узбекистан экспортирует в Китай первую партию кондитерских изделий Crafers весом около 65 тонн", - говорится в сообщении.

Сладости из Узбекистана будут распространяться по провинциальным магазинам КНР и на площадках крупнейших и популярных китайских интернет-ритейлеров.

Узбекскую продукцию предполагается закрепить на китайском рынке через 300 официальных дистрибьютеров компании Suifenhe Huilong Economic & Trade Co. Ltd.

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Примечательно, что компания впервые подписала контракт на поставку такого объема своей продукции в Китай.