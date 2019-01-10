Елочка, елочка, сладкая иголочка: ученые изобрели необычные конфеты

ТАШКЕНТ, 10 янв — Sputnik. Ученые из Шеффилдского университета нашли способ использовать новогодние и рождественские елки при производстве сладостей.
Как говорится на сайте университета, если подогреть хвою деревьев, то можно выделить твердые и жидкие вещества. Жидкие компоненты должны пойти на производство конфет, а твердые – на производство топлива (биоугля).
Согласно статистике, в одной только Великобритании люди ежегодно покупают 8 миллионов рождественских деревьев, из которых 7 миллионов потом выбрасываются на свалки.