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Еловая ветка, архивное фото

Елочка, елочка, сладкая иголочка: ученые изобрели необычные конфеты

© Sputnik / Ростислав Нетисов
В мире
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Новогодние лесные красавицы после праздников могут еще сослужить добрую службу – их предлагают использовать в производстве сладостей.

ТАШКЕНТ, 10 янв — Sputnik. Ученые из Шеффилдского университета нашли способ использовать новогодние и рождественские елки при производстве сладостей.

Как говорится на сайте университета, если подогреть хвою деревьев, то можно выделить твердые и жидкие вещества. Жидкие компоненты должны пойти на производство конфет, а твердые – на производство топлива (биоугля).

© Sputnik / Владимир Астапкович
В ташкентском парке вспыхнула новогодняя елка
Инициатива ученых весьма актуальна, особенно в свете последних новостей о том, какая участь ожидает лесных красавиц после праздников – кто-то устраивает турнир по метанию елок, кто-то скармливает деревья зверям в зоопарке. А большинство елочек просто засыхают на свалках.

Согласно статистике, в одной только Великобритании люди ежегодно покупают 8 миллионов рождественских деревьев, из которых 7 миллионов потом выбрасываются на свалки.




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