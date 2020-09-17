ВЭБ и Газпромбанк создадут синдикат для модернизации АГМК в Узбекистане

Глава ВЭБа в сопровождении премьер-министра Узбекистана Абдуллы Арипова ознакомился с проектами реконструкции предприятия.

ТАШКЕНТ, 17 сен - Sputnik. ВЭБ и Газпромбанк создадут синдикат для финансирования модернизации Алмалыкского горно-металлургического комбината (АГМК, Ташкентская область), монопольного производителя меди в Узбекистане, сообщил председатель ВЭБа Игорь Шувалов, передает корреспондент Sputnik Узбекистан.

"Мы сейчас работаем совместно - ВЭБ.РФ и Газпромбанк будут инициаторами синдиката для того, чтобы провести полную модернизацию комбината", - сказал Шувалов.

Глава ВЭБа в сопровождении премьер-министра Узбекистана Абдуллы Арипова ознакомился с проектами реконструкции предприятия: стабилизации мощностей 1-й и строительства 3-й медных обогатительных фабрик (МОФ), а также производством золота и серебра.

В четверг бизнес-миссия BЭБа во главе с Шуваловым находится в Узбекистане. В состав миссии вошли представители компаний различных секторов российской экономики.